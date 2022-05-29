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Китайским военным порекомендовали разработать стратегию ликвидации спутников Starlink

В китайском рецензируемом научном журнале Modern Defense Technology исследователь Жэнь Юаньчжэнь (Ren Yuanzhen) из Пекинского института слежения и телекоммуникаций опубликовал статью, посвящённую «проблеме Starlink». По мнению учёного, китайским военным необходимо выработать способы противодействия любой угрозе, исходящей от сети Илона Маска.

Источник изображений: starlink.com

Источник изображений: starlink.com

В настоящий момент оригинальный материал по неизвестным причинам изъят из общего доступа, однако на стороннем ресурсе доступен его перевод на английский язык, кроме того, об этой статье написало ныне входящее в Alibaba Group издание South China Morning Post. Учёный говорит, что Starlink представляет «скрытые опасности и вызовы» для Китая, в связи с чем предлагается разработать «комбинацию мягких и жёстких методов уничтожения» для вывода из строя некоторых спутников и группировки в целом. Автор также выражает опасение, что аппараты проекта могут перейти в «наступление» и начать выбивать с орбит китайские спутники и космические корабли.

Компания SpaceX Илона Маска выстраивает на низкой околоземной орбите (от 328 до 614 км) группировку спутников Starlink, предназначенных для обеспечения высокоскоростным интернетом абонентов, находящихся практически в любой точке мира. К настоящему моменту на орбиту выведены около 2 400 аппаратов, однако в конечном итоге планируется довести их число до 42 000.

Обоснованность опасений китайского специалиста признал и американский учёный Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, к которому за комментариями обратились журналисты ресурса Gizmodo: «Если вы служите в вооружённых силах страны, в чьи должностные обязанности входит думать о войне в космосе, то видите Starlink как проблему иного рода».

Основная проблема состоит в том, что спутников слишком много, и для ликвидации всей группировки придётся отправить на орбиту огромное число противоспутниковых ракет — уничтожение одного, двух и даже нескольких десятков не выведет из строя всю систему. Кроме того, SpaceX без особых осложнений заменит несколько сбитых единиц. «Заменить спутник Starlink дешевле, чем запустить противоспутниковую ракету», — резюмировал господин Макдауэлл.

Проект господина Маска серьёзно встревожил Пекин после того, как в минувшем году его аппараты дважды едва не врезались в китайскую станцию «Тяньгун» с тайконавтами на борту — в обоих случаях именно станции пришлось производить манёвры уклонения. Авторы статьи обеспокоены тем, что Starlink вскоре может вообще заполонить всю низкую околоземную орбиту, а управляющая проектом частная компания SpaceX, по сути, может оказать помощь Пентагону в доминировании на этом ценном участке космоса. В начале мая издание China Military Центрального военного совета КНР опубликовало материал, авторы которого напомнили, что Starlink может не только обеспечивать связь наземным абонентам, но и взаимодействовать с беспилотниками.

Согласившийся разместить на Украине терминалы Starlink Илон Маск и сам в мартовском интервью изданию Business Insider признал, что его космические аппараты могут стать мишенью: «Если вы попытаетесь вывести Starlink из строя, это будет непросто, потому что у нас 2 000 спутников. Это означает [что потребуются] много противоспутниковых ракет. Надеюсь, что проверять это не придётся, но думаю, мы сможем запускать спутники быстрее, чем они будут отправлять противоспутниковые ракеты».

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, космос,
Теги: starlink, спутники, китай
starlink, спутники, китай
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