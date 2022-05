Обновление Windows нарушило работоспособность антивирусного софта Trend Micro

Ранее на этой неделе Microsoft выпустила необязательное накопительное обновление для поддерживаемых версий программной платформы Windows. Оказалось, что установка этого пакета может нарушать работоспособность ИБ-продуктов компании Trend Micro, в результате чего пользовательские компьютеры с Windows 11, Windows 10 и Windows Server остаются беззащитными перед вымогательским программным обеспечением.

Согласно имеющимся данным, проблема затрагивает такие программные продукты Trend Micro, как Apex One 2019, Worry-Free Business Security 10.1, Apex One as a Service 2019, Deep Security 20.0, Deep Security 12.0 и Worry-Free Business Security Services 6.7. Проблема возникает на компьютерах, работающих под управлением актуальных версий Windows, на которых установлено обновление KB5014019 (для Windows 11), KB5014022 (для Windows 10) или KB5014021 (для Windows Server 2022).

По данным источника, работа упомянутых антивирусных решений нарушается из-за проблем совместимости компонента User Mode Hooking с накопительным обновлением Microsoft. Этот компонент, используемый в некоторых софтверных продуктах Trend Micro, необходим для защиты пользовательских устройств и серверов, поскольку именно он отвечает за работоспособность ряда функций, включая защиту от вымогательского ПО. После установки упомянутого обновления и последующей перезагрузки ОС компонент UMH перестаёт работать корректно из-за проблем совместимости.

В настоящее время Trend Micro работает над созданием патча, установка которого решит проблему с функционированием антивирусного ПО компании. Ожидается, что он будет выпущен в течение ближайших недель. До этого момент Trend Micro не рекомендует устанавливать упомянутое обновление клиентам, использующим софтверные продукты компании. Пользователям, которые столкнулись с данной проблемой, рекомендуется удалить соответствующее обновление. Поскольку на данном этапе оно не является обязательным, повторная загрузка обновления в автоматическом режиме выполнена не будет.