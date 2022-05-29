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На сайте Intel ненадолго мелькнуло упоминание десктопных видеокарт Arc A3

Выход дискретных настольных видеокарт Intel Arc на рынок уже изрядно затянулся, однако компания Intel подаёт всё больше сигналов, что это случится в обозримом будущем. Ранее производитель обещал выпустить видеокарты во II квартале, до окончания которого осталось немногим более месяца. Похоже, так и будет — упоминание о десктопных видеоадаптерах накануне мелькнуло на сайте Intel.

Скриншоты с сайта intel.com вчера (сверху) и сегодня (снизу). Источник изображений: videocardz.com

Скриншоты с сайта intel.com вчера (сверху) и сегодня (снизу). Источник изображений: videocardz.com

Вчера, как сообщает ресурс VideoCardz, на сайте Intel ненадолго появилась ссылка на страницу десктопных видеокарт серии Arc A3. Ссылка никуда не вела, и к настоящему моменту её вообще удалили, однако сам факт её появления свидетельствует, что новая дискретная графика действительно вскоре поступит в продажу.

Ранее Intel заявила, что первыми карты Arc эксклюзивно получат китайские производители компьютеров. Arc A3 дебютируют в составе готовых ПК, а некоторое время спустя видеокарты выйдут на рынок как самостоятельные продукты. До конца лета ожидается релиз более производительных линеек Arc A5 и A7, но первыми дебютируют именно бюджетные модели на графическом процессоре ACM-G11.

На текущий момент известно, что ассортимент линейки A3 включает в себя лишь две позиции: A380 и A310, причём, если верить слухам, первой стоит ждать A380. Видеокарта получит полноценный графический процессор ACM-G11 с восемью Xe-ядрами (1-24 шейдера) и 6 Гбайт памяти GDDR6 с 96-битной шиной.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, слухи,
Теги: intel, arc, видеокарты
intel, arc, видеокарты
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