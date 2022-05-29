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Twitter расширит аудиторию тестирования функции Circle — она позволяет показывать твиты ограниченному кругу людей

В начале месяца Twitter начала тестировать функцию Circle, позволяющую ограничивать число пользователей, которым будут доступны отдельные твиты. Сейчас же, передаёт ресурс Android Police, принято решение расширить аудиторию участников тестирования.

Источник изображения: theverge.com

Источник изображения: theverge.com

Проверить доступность Twitter Circle достаточно просто. Нужно обновить приложение сервиса или открыть веб-версию через браузер. При создании твита в верхней части поля появится выпадающее меню, позволяющее ограничить круг пользователей, которым он будет доступен, списком Twitter Circle. Подчёркивается, что пользователи не уведомляются при добавлении их в «круг» или удалении из него.

В «круг» можно ввести до 150 пользователей, и при публикации сообщения с ограниченной аудиторией те, кому он доступен, увидят надпись: «Этот твит могут видеть только люди из Twitter Circle @[имя пользователя]». Это во многом схоже с публикацией сообщений закрытым аккаунтом, только приватными становятся отдельные твиты, а не профиль целиком. При этом пользователи из круга не смогут делать ретвиты сообщений с ограниченным кругом доступа.

Представитель Twitter Джозеф Нуньес (Joseph Nunez) подтвердил ресурсу The Verge, что сервис продолжает работать над функцией: «В настоящий момент мы всё ещё тестируем Twitter Circle с группой людей на iOS, Android и в вебе по всему миру. Функция пока не открыта для всех, поскольку мы продолжаем собирать отзывы».

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: twitter, тестирование, аудитория
twitter, тестирование, аудитория
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