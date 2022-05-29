В начале месяца Twitter начала тестировать функцию Circle, позволяющую ограничивать число пользователей, которым будут доступны отдельные твиты. Сейчас же, передаёт ресурс Android Police, принято решение расширить аудиторию участников тестирования.

Проверить доступность Twitter Circle достаточно просто. Нужно обновить приложение сервиса или открыть веб-версию через браузер. При создании твита в верхней части поля появится выпадающее меню, позволяющее ограничить круг пользователей, которым он будет доступен, списком Twitter Circle. Подчёркивается, что пользователи не уведомляются при добавлении их в «круг» или удалении из него.

В «круг» можно ввести до 150 пользователей, и при публикации сообщения с ограниченной аудиторией те, кому он доступен, увидят надпись: «Этот твит могут видеть только люди из Twitter Circle @[имя пользователя]». Это во многом схоже с публикацией сообщений закрытым аккаунтом, только приватными становятся отдельные твиты, а не профиль целиком. При этом пользователи из круга не смогут делать ретвиты сообщений с ограниченным кругом доступа.

Представитель Twitter Джозеф Нуньес (Joseph Nunez) подтвердил ресурсу The Verge, что сервис продолжает работать над функцией: «В настоящий момент мы всё ещё тестируем Twitter Circle с группой людей на iOS, Android и в вебе по всему миру. Функция пока не открыта для всех, поскольку мы продолжаем собирать отзывы».