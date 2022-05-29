У российского сервиса аренды самокатов Whoosh возникли проблемы с поставками чипов

Стало известно, что российский сервис аренды самокатов Whoosh столкнулся с проблемами при заказе чипов для своих транспортных средств у американского поставщика STM. Об этом сообщил генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко.

«Есть, допустим, процессоры, что мы покупали, американского производства, и сейчас у нас был заказ на эти процессоры. Мы просто не смогли его выкупить, потому что ситуация такая», — приводит источник слова Чуйко.

Согласно имеющимся данным, в дальнейшем Whoosh планирует перейти на использование китайских процессоров. Вместе с этим компания находится в диалоге с Минпромторгом и российскими вендорами, обсуждая возможность организации в стране производства необходимых для электрических самокатов деталей, включая процессоры.

«Мы ищем много локальных поставщиков, в том числе для комплектующих по механике, где-то по пластику, по GPS в том числе», — сообщил гендиректор Whoosh.

Напомним, сервис Whoosh начал работать в 2019 году, а его основателями стали выходцы из S7 Group — бывший заместитель гендиректора по инновациям Дмитрий Чуйко, экс-замгендиректора по техническому развитию S7 Travel Retail Егор Баяндин, глава внутреннего IT-интегратора авиакомпании Олег Журавлёв и ответственный за корпоративные продажи S7 Сергей Лаврентьев. В настоящее время сервис Whoosh доступен в 30 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Сочи. По состоянию на начало марта компания располагала более чем 50 тыс. самокатов.