Иск альтернативного магазина iOS-приложений Cydia против Apple принят судом к рассмотрению

Apple не смогла убедить федеральный суд Калифорнии отклонить иск магазина приложений Cydia, обвинившего производителя iPhone в монополизации механизмов распространения ПО для iOS.

Судья Ивонн Гонсалес-Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) вынесла решение в пользу истца — разработавшей магазин приложений Cydia компании SaurikIT LLC. В январе она была вынуждена отклонить первый иск компании в связи с истечением срока давности по ряду обвинений, однако позволила разработчику подать новое заявление, что впоследствии и было сделано.

В исправленной версии иска представляющие интересы Cydia юристы заявили, что обновления ПО, выпускавшиеся Apple в период с 2018 по 2021 гг., «явным образом» наносили ущерб альтернативным распространителям приложений под iOS, в том числе Cydia. В своём решении судья Гонсалес-Роджерс, в частности, отметила, что «в той мере, в которой претензии истца относятся к технологическим обновлениям Apple, целиком исключающим работу Cydia, эти обвинения являются оправданными».

Своим иском альтернативный магазин приложений «стремится открыть рынки распространения приложений для iOS и обработку платежей в приложениях под iOS тем, кто желает вступить в честную конкуренцию с Apple, а также [истец пытается] возместить огромный ущерб, который Apple причинила Cydia».

Дело во многом перекликается с тяжбой Apple и Epic Games: производитель iPhone удалил из магазина App Store игру Fortnite после того, как разработчик добавил в неё собственную платёжную систему, отказавшись отчислять 30 % с каждой микротранзакции в пользу Apple. Epic ответила судебным иском, однако судья Гонсалес-Роджерс вынесла решение, но сейчас оно обжалуется в апелляционном суде в Сан-Франциско, как истцом, так и ответчиком.