Стартап Astroforge продемонстрирует в 2023 году технологию добычи полезных ископаемых из астероидов в космосе

Калифорнийский стартап Astroforge, созданный ветеранами космической индустрии Мэттом Гиаличем (Matt Gialich) и Хосе Акаином (Jose Acain) для осуществления добычи полезных ископаемых на астероидах, привлёк $13 млн в ходе первого раунда финансирования. Эти средства будут использованы для двух миссий, включая отправку в космос аппарата, которая состоится в следующем году с использованием SpaceX Falcon 9 для демонстрации технологии переработки полезных ископаемых в космосе.

Финансирование возглавила компания Initialized Capital при участии инвесторов Seven Seven Six, EarthRise, Aera VC, Liquid 2 и Soma. Соучредители Astroforge утверждают, что разработали инновационную технологию для добычи ископаемых в космосе, вместе с тем не вдаваясь в детали. Они лишь рассказали, что для её использования требуется вакуум и невесомость, и что посадка на астероид не потребуется, поскольку Astroforge нацеливается на небесные тела диаметром от 20 м до 1,5 км, а это означает, что размеры их могут быть настолько малы, что у них даже не будет гравитационного поля.

Стартап планирует использовать совместные полёты с арендой места на борту ракет вроде Falcon 9 для полезной нагрузки менее 200 кг по геосинхронным и лунным траекториям. Стартап интересуют астероиды с высокой концентрацией шести металлов платиновой группы, включая палладий, платину и иридий. Такие металлы широко используются в различных отраслях промышленности. Палладий, например, является ключевым компонентом каталитических нейтрализаторов, которые помогают снизить токсичные выбросы легковых и грузовых автомобилей.

Добыча этих металлов на Земле сопряжена с большим загрязнением окружающей среды, так что перенос этого процесса в космос также может помочь улучшению экологии планеты.

Astroforge уже начал подготовку к демонстрационной миссии — заключил партнёрское соглашение с OrbAstro с целью производства первого спутника, а также арендовал место на борту SpaceX Falcon 9 для его отправки на орбиту в следующем году.