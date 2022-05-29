Ранее в этом году разработчики обнаружили в логах App Store упоминания платформы RealityOS, подкрепив тем самым многочисленные слухи о намерении Apple выпустить гарнитуру смешанной реальности. Теперь же появилась информация о регистрации товарного знака RealityOS, что подтверждает эти слухи, а также может указывать на скорый анонс устройства.

Согласно имеющимся данным, неизвестная компания Realityo Systems зарегистрировала товарный знак RealityOS в Ведомстве по патентам и торговым знакам США (USPTO). Упомянутый торговый знак был зарегистрирован 8 декабря 2021 года. Он относится к категориям «периферийные устройства», «программное обеспечение», а также «носимое компьютерное оборудование». Позднее появилась информация о том, что Realityo Systems зарегистрировала товарный знак RealityOS в ряде других стран, включая Бразилию, Уругвай и Уганду.

Несмотря на то, что товарный знак RealityOS могла зарегистрировать какая-то случайная компания, вероятнее всего, он имеет отношение к Apple. Американская компания всегда серьёзно относилась к секретности вокруг своих неанонсированных устройств. По данным источника, у Apple есть несколько подставных компаний, которые занимаются регистрацией товарных знаков и получением патентов на невыпущенные продукты. Такой подход позволяет снизить вероятность утечек информации о будущих новинках.

RealityOS, вероятно, является названием новой операционной системы Apple, которая будет использоваться в будущих гарнитурах дополненной и смешанной реальности компании. По слухам, Apple в настоящее время разрабатывает два устройства — очки дополненной реальности и гарнитуру смешанной реальности. Не исключено, что Apple расскажет больше об этих устройствах на конференции WWDC 2022, которая начнётся через несколько дней.