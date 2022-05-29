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iPhone 14 Pro наконец получат функцию Always-On Display — другие компании предлагают её уже более 10 лет

Как сообщил известный аналитик Марк Гурман (Mark Gurman) из новостного агентства Bloomberg, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, анонс которых ожидается предстоящей осенью, получат функцию постоянно активного дисплея Always-On Display — время и другая полезная информация будет выводиться даже в режиме блокировки. Кроме того, пара старших смартфонов будет оборудована дисплеями нового поколения.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

Аналитик напомнил, что первоначально дебют функции Always-On Display ожидался ещё в прошлом сентябре вместе с выходом iPhone 13, но этого не случилось, и, как утверждают его источники, она появится на смартфонах «профессиональной» серии нового поколения — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Что интересно, дебютировала данная функция в Nokia N86 ещё в 2009 году. Помимо поддержки этой функции программными средствами в iOS 16, новые смартфоны от Apple получат ещё и дисплеи нового поколения.

Речь идёт о технологии низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO), о разработке которой Samsung отчиталась ещё в 2020 году. По некоторым данным, заказчиком данного решения ещё в 2015 году стала именно Apple. Важнейшим достоинством новой технологии является поддержка переменной частоты обновления экрана — при снижении данного показателя до очень низких значений можно значительно снизить потребление энергии. Это подтверждает пример смарт-часов Apple Watch Series 5, где была реализована функция постоянно активного дисплея.

Напомним, iPhone 13 Pro первым в линейке Apple получил панель с частотой 120 Гц, однако этот параметр просто варьируется между значениями 60 и 120 Гц, тогда как Apple Watch могут динамически корректировать частоту обновления раз в минуту. Помимо обновлённого экрана, iPhone 14 Pro предположительно получит чип A16 Bionic и 48-мегапиксельную основную камеру.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи,
Теги: apple, iphone, ltpo
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