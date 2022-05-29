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Из-за космодрома SpaceX в Бока-Чика на власти Техаса подали в суд

Экологическая организация Sierra Club, индейское племя Carrizo/Comecrudo и некоммерческая организация Save RGV подали коллективный иск против Главного земельного управления Техаса и нескольких служащих ведомства. Причиной недовольства стало ограничение доступа к пляжу в районе деревни Бока-Чика в Южном Техасе из-за проведения работ на базе аэрокосмической компании SpaceX, располагающейся в непосредственной близости.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

«Ограничивая доступ к общественному пляжу, ответчики нарушили законодательство Техаса», — уверены авторы иска.

В заявлении сказано, что власти Техаса в 2013 году внесли ряд поправок в действующее законодательство, разрешающих ограничение доступа к пляжам во время космических пусков. В 2018 году SpaceX организовала свою базу всего в 460 метрах от кромки воды. Истцы уверены, что законодательные изменения 2013 года противоречат конституции штата, которая с 2009 года гарантирует свободный и беспрепятственный доступ к общественным пляжам. Недовольство вызывают слишком частые закрытия пляжа, в связи с чем истцы просят суд признать незаконными поправки, внесённые в законодательство штата в 2013 году. Рассмотрение этого дела должно состояться 1 июня.

Любопытно, что компания SpaceX, из-за деятельности которой пляж периодически становится недоступным для посетителей, не упоминается в заявлении истцов. Сам же пляж находится в непосредственной близости от базы компании Илона Маска (Elon Musk), которая используется для разработки, строительства и тестирования космических кораблей, включая гигантскую ракету Starship, предназначенную для полётов на Луну, Марс и более отдалённые объекты. В настоящее время система Starship проходит экологическую экспертизу Федерального управления гражданской авиации США в преддверии первого орбитального полёта.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: судебное разбирательство, spacex, сша
судебное разбирательство, spacex, сша
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