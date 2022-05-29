Слухи: игра о приключениях Индианы Джонса не будет эксклюзивом Xbox

Находящаяся в разработке игра по мотивам приключений профессора Индианы Джонса может не оказаться эксклюзивом для Xbox, как рассказал журналист Windows Central Джез Корден (Jez Corden). Однако его информация может быть устаревшей.

Игру по мотивам «Индианы Джонса» анонсировала компания Bethesda Softworks в начале 2021 года. Её разрабатывает MachineGames, создатель современных Wolfenstein. Об игре мало что известно, но её исполнительным продюсером выступает Тодд Говард (Todd Howard) — гейм-дизайнер серии The Elder Scrolls. Кроме того, создание проекта ведётся в партнёрстве с Lucasfilm Games. События игры не будут повторять сюжет фильмов.

Обсуждая «Индиану» в подкасте Xbox Two, Джез Корден рассказал: около года назад он слышал, что игра не будет эксклюзивом Xbox, несмотря на то, что Microsoft теперь владеет Bethesda Softworks и MachineGames. Тем не менее он уточнил, что информация уже могла устареть и «может быть, что-то изменилось».

Во время анонса игры Lucasfilm Games заявила, что в трейлере спрятаны некоторые подсказки к приключению Индианы Джонса. А разработчики тогда же рассказали, что действие проекта развернётся на пике карьеры знаменитого архиолога.