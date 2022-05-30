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Blizzard пообещала новости о Warcraft III: Reforged в июне

Руководитель Blizzard Entertainment Майк Ибарра (Mike Ybarra) у себя в микроблоге пообещал скорые новости о провальной Warcraft III: Reforged — переиздании стратегии Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения The Frozen Throne.

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Источник изображения: Blizzard Entertainment

Напомним, на запуске в январе 2020 года Warcraft III: Reforged раскритиковали за баги, отсутствие функций из оригинальной игры и ухудшения графики. Blizzard обещала всё исправить, но с апреля 2021-го проект патчей не получал.

В марте Ибарра обмолвился, что работа над Warcraft III: Reforged продолжается, а на днях сообщил о готовящихся для раскрытия в скором времени свежих новостях. Ближайший анонс по ремастеру ожидается в июне текущего года.

Источник изображения: Twitter (Mike Ybarra)

Источник изображения: Twitter (Mike Ybarra)

По неподтверждённой информации, Warcraft III: Reforged стала жертвой неэффективного управления и финансовых затруднений. Разработчиков обновлённой версии — коллектив Classic Games — распустили спустя восемь месяцев после релиза.

Warcraft III: Reforged вышла эксклюзивно на ПК (Battle.net). На сайте агрегатора Metacritic переиздание заработало 59 из 100 % от журналистов и всего 0,6 из 10 баллов от пользователей — это антирекорд для Blizzard Entertainment.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия,
Теги: warcraft iii: reforged, blizzard entertainment, стратегия
warcraft iii: reforged, blizzard entertainment, стратегия
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