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В Steam засветился баннер с персонажем из Call of Duty: Modern Warfare 2 — игры серии не выходили в сервисе Valve уже пять лет

Пользователь форума Reddit под псевдонимом Kalinine обратил внимание, что в сервисе Steam ненадолго появился рекламный баннер с иллюстрацией из предстоящего военного шутера Call of Duty: Modern Warfare 2.

Источник изображения: Activision

Источник изображения: Activision

Утечка произошла на странице с дополнительным контентом для некоторых доступных в Steam частей Call of Duty (например, Black Ops III). На баннере «Смотреть все игры серии» некоторое время красовался Гоуст из новой Modern Warfare 2.

Вскоре после обнаружения Гоуста с баннера убрали (см. сравнительные скриншоты ниже), однако Kalinine успел его зафиксировать. Как выглядела удалённая иллюстрация в исходном виде, можно посмотреть здесь.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Call of Duty не выходила в Steam c 2017 года (последней была WWII). Начиная с Call of Duty: Black Ops 4, игры серии на ПК были доступны исключительно через Battle.net. Вполне возможно, в текущем году это изменится.

Call of Duty: Modern Warfare 2 поступит в продажу 28 октября. Согласно недавней утечке, проект выйдет на двух поколениях консолей и предложит предзаказавшим ранний доступ к бета-тестированию.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: call of duty: modern warfare 2, infinity ward, activision blizzard, шутер
call of duty: modern warfare 2, infinity ward, activision blizzard, шутер
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