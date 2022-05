В Steam засветился баннер с персонажем из Call of Duty: Modern Warfare 2 — игры серии не выходили в сервисе Valve уже пять лет

Пользователь форума Reddit под псевдонимом Kalinine обратил внимание, что в сервисе Steam ненадолго появился рекламный баннер с иллюстрацией из предстоящего военного шутера Call of Duty: Modern Warfare 2.

Утечка произошла на странице с дополнительным контентом для некоторых доступных в Steam частей Call of Duty (например, Black Ops III). На баннере «Смотреть все игры серии» некоторое время красовался Гоуст из новой Modern Warfare 2.

Вскоре после обнаружения Гоуста с баннера убрали (см. сравнительные скриншоты ниже), однако Kalinine успел его зафиксировать. Как выглядела удалённая иллюстрация в исходном виде, можно посмотреть здесь.

Call of Duty не выходила в Steam c 2017 года (последней была WWII). Начиная с Call of Duty: Black Ops 4, игры серии на ПК были доступны исключительно через Battle.net. Вполне возможно, в текущем году это изменится.

Call of Duty: Modern Warfare 2 поступит в продажу 28 октября. Согласно недавней утечке, проект выйдет на двух поколениях консолей и предложит предзаказавшим ранний доступ к бета-тестированию.