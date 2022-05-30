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Авторам Dishonored понадобился дизайнер уровней с пониманием игр вроде Dishonored

Портал GameRant обратил внимание, что в описании одной из вакансий в лионском подразделении Arkane Studios (Deathloop, серия Dishonored) содержатся намёки на следующую игру команды.

Источник изображения: Steam (Baga)

Источник изображения: Steam (Baga)

Речь идёт о ведущем дизайнере уровней, которому в Arkane Lyon предстоит проектировать локации, заботиться об их соответствии геймплейным принципам и гармонии с сюжетом, а также координировать работу с другими отделами.

От кандидата, помимо прочего, требуется понимание дизайнерской философии стелс-экшенов вроде Dishonored и знание ограничений приключенческих игр и симуляторов погружения (immersive sim).

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Вероятно, следующим проектом Arkane Lyon станет ещё один приключенческий стелс-экшен с элементами immersive sim. Будет ли он принадлежать к серии Dishonored, которая упоминается в тексте вакансии, неясно.

Последним на данный момент проектом Arkane Lyon остаётся приключенческий шутер с роглайк-элементами Deathloop. Чем команда займётся дальше, неясно, а вот остинское подразделение работает над кооперативной Redfall.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение,
Теги: arkane studios, bethesda softworks, приключенческий экшен, стелс-экшен
arkane studios, bethesda softworks, приключенческий экшен, стелс-экшен
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