Авторам Dishonored понадобился дизайнер уровней с пониманием игр вроде Dishonored

Портал GameRant обратил внимание, что в описании одной из вакансий в лионском подразделении Arkane Studios (Deathloop, серия Dishonored) содержатся намёки на следующую игру команды.

Речь идёт о ведущем дизайнере уровней, которому в Arkane Lyon предстоит проектировать локации, заботиться об их соответствии геймплейным принципам и гармонии с сюжетом, а также координировать работу с другими отделами.

От кандидата, помимо прочего, требуется понимание дизайнерской философии стелс-экшенов вроде Dishonored и знание ограничений приключенческих игр и симуляторов погружения (immersive sim).

Вероятно, следующим проектом Arkane Lyon станет ещё один приключенческий стелс-экшен с элементами immersive sim. Будет ли он принадлежать к серии Dishonored, которая упоминается в тексте вакансии, неясно.

Последним на данный момент проектом Arkane Lyon остаётся приключенческий шутер с роглайк-элементами Deathloop. Чем команда займётся дальше, неясно, а вот остинское подразделение работает над кооперативной Redfall.