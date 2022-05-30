Россияне подали коллективный иск к Sony из-за приостановки работы PS Store — у компании хотят отсудить 280 млн рублей

Издание «Ведомости» сообщило, что 25 мая Хорошевский районный суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe (SIE) и московскому офису Sony в связи с ограничением доступа к PlayStation Store.

Напомним, 10 марта текущего года японский платформодержатель приостановил поставку игр и устройств на территорию России, а также работу цифрового магазина PlayStation Store в стране.

Согласно тексту заявления, с которым ознакомились в «Ведомостях», 28 истцов просят SIE вернуть возможность приобретать игры через PS Store и компенсировать моральный ущерб в размере 280 млн рублей (по 10 млн на каждого).

По мнению истцов, подобное решение Sony «грубо нарушает» её же пользовательское соглашение, в котором не прописан отказ от оказания услуг «в связи с внутренней и внешней политикой государства нахождения и проживания пользователей».

Стоит отметить, что данный иск — не первый в своём роде. Россияне уже подавали в суд на Apple и Netflix за их уход из России, однако суды пока неохотно принимают такая иски даже к рассмотрению.

Опрошенные «Ведомостями» юристы сомневаются, что у истцов получится добиться от суда заявленной суммы компенсации. Кроме того, местом инкорпорации европейского отделения SIE является Лондон, поэтому вынесенное решение нужно будет признать и привести в исполнение ещё и на территории Великобритании.

В условиях введённых ограничений на работу PS Store пользователи вынуждены довольствоваться уже имеющимися играми, покупать (подорожавшие) дисковые версии или искать обходные пути приобретения цифровых вариантов.