Первый спутник «Аист-2Т» для стереосъёмки Земли будет готов в 2023 году

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», входящий в государственную корпорацию «Роскосмос», завершит изготовление первого спутника «Аист-2Т» не ранее конца следующего года.

Напомним, «Роскосмос» заказал создание космического комплекса в составе двух аппаратов «Аист-2Т» для осуществления стереоскопической съёмки земной поверхности. Предполагалось, что их запуск будет осуществлён в текущем году. Однако теперь сообщается, что сроки реализации проекта пересмотрены.

«Планируемый срок изготовления космического аппарата "Аист-2Т" — IV квартал 2023 года», — приводит ТАСС заявления пресс-службы РКЦ «Прогресс».

Основными задачами спутников станут получение панхроматических и перекрывающихся стереоскопических изображений и цветных изображений земной поверхности, доставка полученной на борту аппаратов целевой информации по радиоканалу на наземные пункты приёма.

Вывести аппараты планируется на солнечно-синхронную орбиту высотой 400 км. Они смогут передавать данные на наземный пункт приёма со скоростью до 300 Мбит/с.