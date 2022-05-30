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Биткоин снова стоит больше $30 тыс. и продолжает укрепляться

Биткоин начал восстанавливаться после того, как несколько дней назад курс самой популярной криптовалюты мира опустился ниже $30 тыс. за единицу. Первая в мире криптовалюта утром понедельника вновь преодолела отметку в $30 тыс. за монету и даже сумела укрепиться чуть выше этого значения. На момент написания этой заметки за один биткоин давали около $30 699.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Вслед за биткоином положительную динамику показали многие другие криптовалюты. По данным платформы CoinDesk, за последние сутки Ethereum вырос более чем на 7 % до $1906 за монету. За аналогичный период Solana подскочила более чем на 10 % до $47, Cardano на 12 % до $0,52, Avalanche на 12 % до $27,81, а мемная криптовалюта Dogecoin выросла более чем на 5 % до $0,085 за монету.

Последние месяцы криптовалютный рынок сталкивается с трудностями из-за действий Федеральной резервной системы США и центральных банков разных стран, которые вынуждены повышать ключевые ставки на фоне растущей инфляции. На фоне этого криптоинвесторы стали осторожнее относиться к цифровым активам, предпочитая вкладывать средства в более стабильные источники дохода. Отток инвестиций привёл к падению курса биткоина и других криптовалют. Последние недели стоимость самой популярной криптовалюты держится в районе $30 тыс. за монету и пока нет причин полагать, что в скором времени биткоин начнёт быстро расти.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: биткоин, криптовалюта, цифровые валюты
биткоин, криптовалюта, цифровые валюты
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