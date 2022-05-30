Успехи компании AMD в серверном сегменте рынка была призвана проиллюстрировать новая редакция списка 500 самых производительных суперкомпьютеров в мире. Этот перечень возглавила новая система Frontier, сочетающая 9408 процессоров AMD EPYC и 37 632 ускорителя AMD Instinct MI250x. В совокупности они обеспечивают уровень быстродействия свыше одного экзафлопса, позволяя впервые в истории суперкомпьютеров преодолеть этот символический барьер.

По словам представителей эксплуатирующей систему Национальной лаборатории Ок-Ридж, на постоянной основе она способна выдавать до 1,1 экзафлопса, а пиковая производительность достигает 1,686 экзафлопса. Быстродействие Frontier более чем в два раза превышает показатели второго суперкомпьютера в этом списке, а также превосходит суммарную производительность семи последующих систем в новой редакции списка Top500.

Удалось Frontier попасть и на вторую позицию списка Green500, который содержит упоминания о самых энергоэффективных суперкомпьютерах. Возглавляет его родственная система Frontier TDS. Высокого соотношения производительности и энергоэффективности удаётся добиться за счёт активного использования графических процессоров в составе ускорителей Instinct MI250x, коих в составе Frontier приходится по четыре штуки на каждый центральный процессор AMD EPYC поколения Milan с 64 ядрами и базовой тактовой частотой 2 ГГц. Компания AMD особенно гордится тем, что её компоненты используются в восьми из десяти самых энергоэффективных суперкомпьютерах мира, а в пределах первой двадцатки она присутствует в семнадцати системах.

Frontier использует платформу HPE Cray EX235a и занимает 74 стойки, соединяемые 144 км сетевых кабелей. Применяется жидкостное охлаждение компонентов, что тоже соответствует передовым решениям, используемым в данном сегменте. В минуту через систему прокачиваются более 22 тысяч литров воды, используются четыре насоса мощностью по 350 л.с. каждый. По словам AMD, их производительности хватило бы, чтобы наполнить бассейн олимпийского стандарта (50 м) всего за тридцать минут. Каждая стойка весит более 3600 кг, энергопотребление всей системы достигает 40 МВт, а объём хранилища измеряется 700 петабайтами. Фактически, Frontier способен за одну секунду выполнять более 1 (1018) квинтиллиона операций с плавающей запятой.

До конца года к вычислительным мощностям Frontier получат доступ первые специалисты, а полномасштабная эксплуатация стартует уже в начале следующего года. В июньскую редакцию списка Top500 вошли 94 системы на основе компонентов AMD, что на 95 % показатели прошлого года. Дебютировавшим недавно ускорителям AMD Instinct MI200 удалось прописаться в семи суперкомпьютерах данного списка.