3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... ASUS представила монитор TUF Gaming VG24...
Новости Hardware

ASUS представила монитор TUF Gaming VG248Q1B — 24 дюйма, Full HD и 165 Гц

Компания ASUS расширила ассортимент игровых мониторов, анонсировав модель TUF Gaming VG248Q1B на матрице TN размером 24 дюйма по диагонали. Панель соответствует формату Full HD — 1920 × 1080 пикселей.

Источник изображений: ASUS

Источник изображений: ASUS

Новинка обладает небольшим временем отклика — всего 0,5 мс (GTG), а частота обновления достигает 165 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали составляют соответственно 170 и 160 градусов. Яркость равна 350 кд/м2, контрастность — 1000:1, динамическая контрастность — 100 000 000:1. Технология AMD FreeSync Premium помогает избавиться от разрывов кадра и повысить плавность изображения.

Есть интерфейсы DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 (×2) и стандартное аудиогнездо. Подставка даёт возможность регулировать только угол наклона дисплея. Технология Extreme Low Motion Blur (ELMB) отвечает за уменьшение размытости картинки в движении. За снижение усталости глаз во время продолжительных игровых сеансов отвечают системы TÜV Flicker-free и TÜV Low Blue Light.

Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ASUS показала роутер RT-AXE7800 с шестью антеннами, Wi-Fi 6E и скоростью до 7800 Мбит/с
ASUS показала концепт футуристического ПК, в котором почти нет проводов
ASUS представила 27-дюймовый OLED-монитор ProArt PA27DCE с разрешением 4К и откликом в 0,1 мс
Представлен монитор ViewSonic ColorPro VP2776 на матрице Nano IPS формата QHD
Вышел игровой монитор BenQ Mobiuz EX2710U с частотой обновления 144 Гц и встроенным сабвуфером
Корейские производители просят признать стратегической отрасль производства дисплеев и предусмотреть льготы
Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: asus, монитор, tuf gaming
asus, монитор, tuf gaming
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 28
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 21
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 7
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 3

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайским военным порекомендовали разработать стратегию ликвидации спутников Starlink
У российского сервиса аренды самокатов Whoosh возникли проблемы с поставками чипов
Nissan и Mitsubishi попытаются завоевать японский рынок электромобилей при помощи компактных моделей за $15 700
Apple придётся третий год подряд оснащать iPhone 5-нм процессорами
AyaNeo представила портативные приставки Air на базе Ryzen 5000U и новых AMD Mendocino
Microsoft добавила поддержку WSL2 в Windows Server 2022 8 ч.
Скриншоты Destroy All Humans! 2 – Reprobed попали в Сеть — игра получилась весёлой 10 ч.
Слухи: Gotham Knights не получит перевод на русский — WB Games отменила продажу игры в России 10 ч.
Слухи: игра о приключениях Индианы Джонса не будет эксклюзивом Xbox 10 ч.
Анонс AR-гарнитуры Apple, вероятно, уже не за горами — зарегистрирована торговая марка RealityOS 15 ч.
Иск альтернативного магазина iOS-приложений Cydia против Apple принят судом к рассмотрению 18 ч.
Google избавилась от «Go» в приложении Gallery Go — упрощённой версии Google Фото 18 ч.
Twitter расширит аудиторию тестирования функции Circle — она позволяет показывать твиты ограниченному кругу людей 19 ч.
Обновление Windows нарушило работоспособность антивирусного софта Trend Micro 21 ч.
Совет директоров Twitter не стал исключать из своего состава Дюрбана, являющегося союзником Илона Маска 24 ч.
Флагманский седан Genesis G90 в автоматическом режиме сможет передвигаться со скоростью не более 60 км/ч 17 мин.
В связи с нехваткой рабочей силы в Сингапуре начали массово внедрять роботов-помощников 33 мин.
NIO подбирает персонал для будущего американского завода по выпуску электромобилей 3 ч.
Новая статья: Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 8 ч.
Германия получит необычный ИИ-суперкомпьютер: гигантский чип Cerebras WSE-2 + HPE Superdome Flex 8 ч.
Европейские Arm-процессоры SiPearl получат поддержку ускорителей и DPU NVIDIA 12 ч.
Россияне стали покупать меньше планшетов, но при этом стали выбирать более дорогие модели 14 ч.
В России намерены создать скафандры с самозаживляющимся материалом — ему будут нестрашны небольшие повреждения 16 ч.
Стартап Astroforge продемонстрирует в 2023 году технологию добычи полезных ископаемых из астероидов в космосе 17 ч.
Марсианский орбитальный зонд NASA MAVEN ограничил работу из-за сбоя в системе навигации — его пытаются починить с конца февраля 20 ч.