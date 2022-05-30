ASUS представила монитор TUF Gaming VG248Q1B — 24 дюйма, Full HD и 165 Гц

Компания ASUS расширила ассортимент игровых мониторов, анонсировав модель TUF Gaming VG248Q1B на матрице TN размером 24 дюйма по диагонали. Панель соответствует формату Full HD — 1920 × 1080 пикселей.

Новинка обладает небольшим временем отклика — всего 0,5 мс (GTG), а частота обновления достигает 165 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали составляют соответственно 170 и 160 градусов. Яркость равна 350 кд/м2, контрастность — 1000:1, динамическая контрастность — 100 000 000:1. Технология AMD FreeSync Premium помогает избавиться от разрывов кадра и повысить плавность изображения.

Есть интерфейсы DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 (×2) и стандартное аудиогнездо. Подставка даёт возможность регулировать только угол наклона дисплея. Технология Extreme Low Motion Blur (ELMB) отвечает за уменьшение размытости картинки в движении. За снижение усталости глаз во время продолжительных игровых сеансов отвечают системы TÜV Flicker-free и TÜV Low Blue Light.

Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.