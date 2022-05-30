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Разработчики Gotham Knights объяснили отказ от версий для PS4 и Xbox One

Исполнительный продюсер WB Games Montreal Флёр Марти (Fleur Marty) в недавней сессии вопросов и ответов на сервере Gotham Knights в Discord объяснила, почему кооперативный супергеройский боевик не выйдет на PS4 и Xbox One.

Источник изображений: Warner Bros. Games

Источник изображений: Warner Bros. Games

Напомним, об отказе разработчиков Gotham Knights от версий для консолей прошлого поколения стало известно из майского геймплейного демо. Решение мотивировали стремлением предоставить игрокам «наилучший геймплейный опыт».

По словам Марти, приняв во внимание масштаб Gotham Knights, коллектив был вынужден приоритизировать достижение приемлемого уровня качества для приставок нынешнего поколения и ПК.

«Мы понимаем, что эта ситуация расстраивает тех, у кого пока нет консоли нынешнего поколения. Поверьте, данное решение далось нам нелегко, но в конечном счёте мы хотим выпустить игру, которой будем гордиться», — заявила Флёр.

Gotham Knights выйдет 25 октября на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. По сюжету Робину, Бэтгёрл, Найтвингу и Красному колпаку предстоит встать на защиту Готэма после смерти Бэтмена. Русского языка в игре, похоже, не будет.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
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