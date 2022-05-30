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Xiaomi выпустит смартфон Redmi K50 Ultra с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и 120-Гц экраном 2K

Сетевые источники сообщают о том, что китайская компания Xiaomi проектирует мощный смартфон Redmi K50 Ultra на новейшей аппаратной платформе Qualcomm.

Redmi K50 Gaming Edition / Источник изображения: Redmi

Redmi K50 Gaming Edition / Источник изображения: Redmi

Речь идёт об использовании процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Он объединяет одно ядро Kryo Prime с тактовой частотой до 3,2 ГГц, три ядра Kryo Performance с частотой до 2,8 ГГц и четыре ядра Kryo Efficiency с частотой до 2,0 ГГц.

Новинке приписывают наличие дисплея формата 2К с частотой обновления до 120 Гц. Информации о системе камер на данный момент нет.

Источник изображения: Qualcomm

Источник изображения: Qualcomm

Смартфон Redmi K50 Ultra сможет функционировать в сетях 5G. Говорится о поддержке быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Платформа Snapdragon 8+ Gen 1 обеспечит совместимость с беспроводными сетями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Официальная презентация новинки состоится во второй половине нынешнего года, но более точные сроки пока не называются.

Ранее говорилось, что в 2022 году будет выпущено в общей сложности 1,380 млрд смартфонов. Однако позднее аналитики назвали цифру в 1,366 млрд единиц. Это будет соответствовать росту на 2,5 % по сравнению с 2021 годом.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: xiaomi, redmi, смартфон
xiaomi, redmi, смартфон
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