Xiaomi выпустит смартфон Redmi K50 Ultra с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и 120-Гц экраном 2K

Сетевые источники сообщают о том, что китайская компания Xiaomi проектирует мощный смартфон Redmi K50 Ultra на новейшей аппаратной платформе Qualcomm.

Речь идёт об использовании процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Он объединяет одно ядро Kryo Prime с тактовой частотой до 3,2 ГГц, три ядра Kryo Performance с частотой до 2,8 ГГц и четыре ядра Kryo Efficiency с частотой до 2,0 ГГц.

Новинке приписывают наличие дисплея формата 2К с частотой обновления до 120 Гц. Информации о системе камер на данный момент нет.

Смартфон Redmi K50 Ultra сможет функционировать в сетях 5G. Говорится о поддержке быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Платформа Snapdragon 8+ Gen 1 обеспечит совместимость с беспроводными сетями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Официальная презентация новинки состоится во второй половине нынешнего года, но более точные сроки пока не называются.

Ранее говорилось, что в 2022 году будет выпущено в общей сложности 1,380 млрд смартфонов. Однако позднее аналитики назвали цифру в 1,366 млрд единиц. Это будет соответствовать росту на 2,5 % по сравнению с 2021 годом.