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Отсутствие на рынке Германии VR-гарнитур Meta* Oculus вредит местным разработчикам

Противостояние американской компании Meta* Platforms и немецкого отраслевого регулятора стало заметным препятствием для развития в стране индустрии виртуальной реальности. Дело в том, что Meta* перестала продавать в Германии VR-гарнитуры Oculus, из-за чего местные разработчики приложений стоят перед выбором: использовать менее популярные гарнитуры конкурентов или уйти с быстрорастущего рынка, глобальная стоимость которого составляет $4,4 млрд.

Источник изображения: Bloomberg

Источник изображения: Bloomberg

«Прекращение продаж Meta* Oculus уже оказывает на нас огромное влияние, поскольку мы не можем обслуживать весь сектор B2C. Почти ни у кого нет пары VR-очков», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Кристиан Гнерлих (Christian Gnerlich), основатель компании Brainjo из немецкого Регенсбурга.

Напомним, Meta* (на тот момент Facebook*) перестала поставлять гарнитуры Oculus на рынок Германии в 2020 году, менее чем через три месяца после того, как немецкий суд счёл доказанными обвинения в адрес американской компании в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке. Позднее в том же году немецкая антимонопольная служба начала расследование в связи с тем, что компания требовала от пользователей гарнитуры Oculus 2 обязательную регистрацию учётных записей Facebook* для работы с устройством. Представители Meta* не озвучивали официальные причины, по которым компания перестала продавать гарнитуры Oculus в Германии.

По данным источника, немецкие компании, занимающиеся разработкой VR-приложений, значительно отстают в плане привлечения средств от конкурентов из Великобритании, Франции или Швейцарии. Хотя гарнитуры Oculus 2 можно приобрести, например, через магазин Amazon в других европейских странах, этот обходной путь требует дополнительных затрат от разработчиков, а также снижает уровень спроса на устройства среди конечных пользователей.

В настоящее время Meta* является мировым лидером по производству VR-гарнитур. По данным IDC, американская компания занимает 80 % рынка. Пользователи устройств Meta* потратили более $1 млрд на контент для VR-гарнитур, публикуемый в магазине компании. Хотя Meta* является лидером рынка, есть признаки обострения конкуренции. Некоторые разработчики называют гарнитуру Pico Neo от китайской ByteDance сравнимой по качеству с Quest 2. Кроме того, ходят слухи, что Apple в скором времени представит широкой публике собственную гарнитуру смешанной реальности.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: me, oculus, виртуальная реальность
me, oculus, виртуальная реальность
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