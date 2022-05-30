Отсутствие на рынке Германии VR-гарнитур Meta* Oculus вредит местным разработчикам

Противостояние американской компании Meta * Platforms и немецкого отраслевого регулятора стало заметным препятствием для развития в стране индустрии виртуальной реальности. Дело в том, что Meta * перестала продавать в Германии VR-гарнитуры Oculus, из-за чего местные разработчики приложений стоят перед выбором: использовать менее популярные гарнитуры конкурентов или уйти с быстрорастущего рынка, глобальная стоимость которого составляет $4,4 млрд.

«Прекращение продаж Meta * Oculus уже оказывает на нас огромное влияние, поскольку мы не можем обслуживать весь сектор B2C. Почти ни у кого нет пары VR-очков», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Кристиан Гнерлих (Christian Gnerlich), основатель компании Brainjo из немецкого Регенсбурга.

Напомним, Meta * (на тот момент Facebook * ) перестала поставлять гарнитуры Oculus на рынок Германии в 2020 году, менее чем через три месяца после того, как немецкий суд счёл доказанными обвинения в адрес американской компании в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке. Позднее в том же году немецкая антимонопольная служба начала расследование в связи с тем, что компания требовала от пользователей гарнитуры Oculus 2 обязательную регистрацию учётных записей Facebook * для работы с устройством. Представители Meta * не озвучивали официальные причины, по которым компания перестала продавать гарнитуры Oculus в Германии.

По данным источника, немецкие компании, занимающиеся разработкой VR-приложений, значительно отстают в плане привлечения средств от конкурентов из Великобритании, Франции или Швейцарии. Хотя гарнитуры Oculus 2 можно приобрести, например, через магазин Amazon в других европейских странах, этот обходной путь требует дополнительных затрат от разработчиков, а также снижает уровень спроса на устройства среди конечных пользователей.

В настоящее время Meta * является мировым лидером по производству VR-гарнитур. По данным IDC, американская компания занимает 80 % рынка. Пользователи устройств Meta * потратили более $1 млрд на контент для VR-гарнитур, публикуемый в магазине компании. Хотя Meta * является лидером рынка, есть признаки обострения конкуренции. Некоторые разработчики называют гарнитуру Pico Neo от китайской ByteDance сравнимой по качеству с Quest 2. Кроме того, ходят слухи, что Apple в скором времени представит широкой публике собственную гарнитуру смешанной реальности.