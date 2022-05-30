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Samsung Display наконец прекратит выпускать большие ЖК-панели уже в июне

Компания Samsung Display намерена полностью остановить убыточное производство жидкокристаллических панелей (LCD) для телевизоров уже в следующем месяце — спустя 30 лет после начала их выпуска. «Samsung Display прекратит поставки ЖК-панелей в июне», — сообщает издание The Korea Herald со ссылкой на источник, имеющий непосредственное отношение к поставкам панелей.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Давно анонсированный отказ от LCD произойдёт в связи с постоянным падением цен на жидкокристаллические панели. Это привело к значительным потерям Samsung Display, в то время как китайские конкуренты укрепили доминирующие позиции на этом рынке благодаря государственным субсидиям и налоговым льготам. LCD считается устаревшей технологией в сравнении с OLED и QLED. По данным компании Omdia, цена на 43-дюймовые панели с сентября 2021 года по май текущего упала на 46 %, а 55- и 65- дюймовых — на 34 % за тот же период.

Samsung, некогда крупнейший поставщик LCD-панелей для телевизоров в мире, в 2014 году снизил долю своего присутствия на соответствующем рынке до 22 %, а в текущем году — до 2 %. Компания обозначала намерение выйти из соответствующего бизнеса неоднократно, в последний раз в 2021 году, но продолжала работать в соответствующей нише из-за нехватки ЖК-панелей для Samsung Electronics. В апреле прошлого года она продала LCD-производство в Сучжоу (Китай) своей сопернице TCL China Star Opto-electronics Technology.

Сообщается, что представители Samsung ещё в апреле подтверждали полный уход компании с рынка LCD-панелей для телевизоров до конца текущего года. С учётом того, что компания прекращала выпуск панелей в плановом порядке и очень постепенно, эксперты не ожидают значительного влияния изменений на бизнес Samsung Electronics.

В дальнейшем в Samsung намерены сделать основную ставку на технологию QLED, предусматривающую использование т. н. «квантовых точек». Что касается сотрудничества между Samsung единственным в мире производителем т. н. «белых» OLED-панелей, компанией LG, выпуск OLED-телевизоров Samsung вряд ли стоит ожидать скоро из-за затянувшихся переговоров о поставках.

Известно, что Samsung Display также поставляет ЖК-панели для компьютеров и мобильных устройств, но достоверные данные о судьбе этого бизнеса пока отсутствуют. Судя по отчёту за первый квартал, операционная прибыль компании выросла втрое до $878,5 млн в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры, разработка и производство электроники,
Теги: samsung, lcd, lcd-дисплей, телевизоры, корея
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