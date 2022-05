Из ассортимента цифрового магазина Origin от Electronic Arts пропадут игры сторонних компаний

Американское издательство Electronic Arts (EA) в свежем пресс-релизе у себя на официальном сайте анонсировало скорые изменения, которые ждут каталог сервиса цифровой дистрибуции Origin.

Как стало известно, с 13 июня текущего года в Origin перестанут продавать игры от сторонних компаний и связанные с такими проектами дополнительные материалы (их можно загрузить со специальной страницы).

В частности, из сервиса пропадут более 250 продуктов, принадлежащих к таким сериям, как Assassin’s Creed, The Banner Saga, Batman Arkham, Darksiders, Far Cry, Star Wars, Tom Clancy’s, Tomb Raider, Watch Dogs, The Witcher и другим.

Сообщается, что уже купленные в Origin товары партнёров будут и дальше доступны для загрузки, установки и игры в клиенте сервиса. Кроме того, подписка EA Play продолжит включать избранные сторонние проекты.

Игры от сторонних компаний начали появляться в Origin осенью 2011 года, и к январю 2022-го библиотека сервиса насчитывала проекты от более чем 100 студий. В начале марта EA приостановила продажи игр в России (в том числе через Origin).