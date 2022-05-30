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Realme выпустит смартфон GT Neo 3T со 120-Гц экраном и чипом Snapdragon 870

Компания Realme обнародовала ряд тизеров, сообщающих о скором анонсе смартфона GT Neo 3T под управлением операционной системы Android 12 с фирменной надстройкой Realme UI 3.0.

Источник изображений: Realme

Источник изображений: Realme

По имеющейся информации, в основу аппарата ляжет процессор Snapdragon 870. Чип объединяет восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G. Объём оперативной памяти LPDDR5 составит 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 и 256 Гбайт.

Говорится о наличии 6,62-дюймового дисплея Full HD+ (2400 × 1080 точек) с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+, яркостью до 1300 кд/м2 и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3.

Во фронтальной части расположится 16-мегапиксельная камера. Тыльная камера объединит 64-мегапиксельный блок, 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельный сенсор.

Среди прочего упомянуты адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, контроллер NFC, порт USB Type-C и экранный сканер отпечатков пальцев. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 80-ваттной зарядкой.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: realme, смартфон
realme, смартфон
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