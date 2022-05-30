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Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 4 получит чип Snapdragon 8+ Gen 1 и 120-Гц экран

Интернет-источники обнародовали технические характеристики смартфона Galaxy Z Fold 4, который готовит к выпуску южнокорейский гигант Samsung. Новинка придёт на смену модели Galaxy Z Fold 3 (показана на изображениях).

Говорится о наличии гибкого дисплея QXGA+ AMOLED размером 7,6 дюйма по диагонали. Во внутренней части расположится камера на основе 16-мегапиксельного сенсора. Аппарат получит внешний 6,2-дюймовый экран HD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Лицевая камера сможет формировать 10-мегапиксельные изображения.

Упомянута тройная основная камера. Она вберёт в себя датчик на 50 млн пикселей, 12-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и 12-мегапиксельный телефотомодуль с трёхкратным зумом.

Основой послужит процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Он содержит одно ядро Kryo Prime с тактовой частотой до 3,2 ГГц, три ядра Kryo Performance с частотой до 2,8 ГГц и четыре ядра Kryo Efficiency с частотой до 2,0 ГГц.

Объём оперативной памяти составит от 12 до 16 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — до 512 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4400 мА·ч с поддержкой 25-ваттной зарядки.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, samsung galaxy, galaxy, смартфон
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