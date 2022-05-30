Слухи: массовое производство VR-гарнитур PlayStation VR2 начнётся уже в этом году, но выйдут они в следующем

Известный аналитик компании TF International Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) опубликовал прогноз касательно релиза гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2 (PS VR2), предположив скорое начало массового производства устройства. По его словам новую версию VR-гарнитуры начнут выпускать ещё до конца текущего года.

Аналитик считает, что только до конца текущего года Sony выпустит около 1,5 млн гарнитур PSVR 2, а продажи начнутся в 2023 году. «Моё последнее исследование цепочки поставщиков позволяет предположить, что сборщик и несколько поставщиков компонентов PS VR 2 начнут массовое производство, порядка 1,5 млн экземпляров будет поставлено во второй половине 2022 года. Sony может выпустить их в первом квартале 2023, в зависимости от расписания появления игр для PS VR2», — написал эксперт сегодня.

Информация о потенциальном выпуске PS VR 2 появляется не впервые. Ранее в феврале один из инсайдеров тоже заявил, что Sony намерена представить новую гарнитуру в начале 2023 года. Сам Куо прежде ошибался в своих прогнозах, например, он сообщал, что релиз PS VR2 может состояться в апреле 2022 года. Но гарнитура PS VR2 до сих пор не появилась.

Свежий прогноз опубликован вскоре после того, как Sony анонсировала, что к моменту релиза PS VR2 будет готово более 20 игр, разработанных как самой Sony, так и сторонними студиями. Некоторые из игр могут представить в ближайшие дни в ходе презентации State of Play, которая состоится 2 июня.