Стриминговая платформа Netflix подтвердила отключение своего сервиса в России. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление компании.

В компании такую меру назвали «реализацией ухода с российского рыка», о чём было объявлено ещё в марте этого года. Согласно имеющимся данным, сервис ожидал окончания платёжного цикла, когда закончилось действие ранее оформленных россиянами предоплаченных подписок, чтобы окончательно заблокировать сервис в стране.

Напомним, несколько дней назад платформа Netflix стала недоступна российским пользователям. Перестали работать мобильные приложения Netflix, а также программные продукты для телевизоров, компьютеров и веб-версия сервиса. При этом доступ к платформе можно было получить с помощью VPN-сервиса. На тот момент Роскомнадзор объявил, что никаких ограничительных мер в отношении платформы со стороны ведомства не предпринималось.

В начале марта Netflix объявила о приостановке своей деятельности на территории России, сославшись на события вокруг Украины. Ещё раньше компания отказалась транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, что требует действующее в России законодательство.