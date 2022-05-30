К 2025 году Sony перестанет выпускать игры для PlayStation 4

В ходе недавней презентации для инвесторов Sony огласила планы, согласно которым компания прекратит выпускать игры собственной разработки для PlayStation 4 уже с 2025 года. Ожидается, что в ближайшие годы Sony сконцентрирует усилия на выпуске большего числа онлайн-игр. Также решаются проблемы с поставками PlayStation 5 — в следующем году новая консоль должна обогнать по продажам систему предыдущего поколения.

PlayStation 5 представили в конце 2020 года и с тех пор она пользуется неизменным спросом, во многом из-за нехватки консолей в продаже. Хотя Sony пытается наладить поставки по всему миру, даже после релиза новой модели разработка обновлений и выпуск игр для PlayStation 4 продолжились — компания придерживается политики поддержки консолей в течение нескольких лет. Вероятнее всего, Sony рассчитывает, что к концу поддержки PlayStation 4 большинство её владельцев уже успеют перейти на PlayStation 5.

В ходе недавней презентации для инвесторов Sony продемонстрировала преимущества PlayStation 5 в сравнении со своими консолями предыдущего поколения и рассказала о некоторых планах на игровой сегмент.

Новых игровых релизов сама Sony для PlayStation 4 не предусматривает. Как уже сообщалось, компания намерена сконцентрировать усилия на выпуске игр для ПК, PlayStation 5 и смартфонов. Кроме того, в этом году PlayStation 5 должна догнать свою предшественницу по объёмам продаж, а в следующем — перегнать. При этом о планах производства потенциальной PlayStation 5 Pro не было сказано ни слова. О возможном сотрудничестве Sony и AMD в этой сфере пока ходят только слухи.