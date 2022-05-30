NVIDIA отложила релиз GeForce GTX 1630 до 15 июня — память новинки будет медленнее, чем у GTX 1050 Ti

Графический ускоритель начального уровня GeForce GTX 1630 поступит в продажу 15 июня, сообщает портал VideoCardz, ссылающийся на свои источники. NVIDIA якобы перенесла дату релиза новинки на две недели — ранее сообщалось, что видеокарта появится на полках 31 мая.

Из сообщений источника известна только дата релиза видеокарты. Информации о сроках снятии запрета на публикацию обзоров ускорителя пока нет. Возможно, NVIDIA вообще не планирует рассылать образцы карты обозревателям.

Ранее сообщалось, что в основе GeForce GTX 1630 будет использоваться графический процессор TU117-150 поколения Turing на основе 12-нм техпроцесса. Это «урезанная» версия чипа TU117-300, которая применяется в модели GeForce GTX 1650. В составе TU117-150 присутствуют 512 ядер CUDA. У GeForce GTX 1650 их 896 штук. Новинка поддерживает лишь 64-битную шину памяти, что вдвое меньше возможностей старшего варианта.

Карта получит 4 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 12 Гбит/с на контакт. Однако её пропускная способность из-за низкой разрядности интерфейса снижена до 96 Гбайт/с. Таким образом, память тут медленнее, чем у шестилетней GeForce GTX 1050 Ti поколения Pascal, на замену которой и должен прийти новый ускоритель GeForce GTX 1630.

Информации о рекомендованной стоимости модели GeForce GTX 1630 пока нет.