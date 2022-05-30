Diablo Immortal не станут лишать перевода на русский язык

Руководитель Blizzard Entertainment Майк Ибарра (Mike Ybarra) у себя в микроблоге прояснил статус русской локализации условно-бесплатного ролевого экшена Diablo Immortal в связи с ситуацией вокруг выхода игры в России.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что из-за введённых Activision Blizzard ограничений Diablo Immortal на территории России не будет доступна ни для скачивания, ни для запуска.

Игроки забеспокоились, что в связи с этим Diablo Immortal лишится заявленной для неё русской локализации (упоминание перевода со страницы в магазине Blizzard уже пропало), однако это не так.

Как Ибарра заверил одного из фанатов, русский будет одной из языковых опций Diablo Immortal. В каком виде представлена локализация в проекте, руководитель не уточнил. Датамайнеры обнаружили в файлах игры только текстовый перевод.

Diablo Immortal выйдет 2 июня на iOS и Android. На ПК (Battle.net) в этот день начнётся открытая «бета». Обещают кроссплей и перенос прогресса как между платформами, так и в полную версию по окончании тестирования.