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Diablo Immortal не станут лишать перевода на русский язык

Руководитель Blizzard Entertainment Майк Ибарра (Mike Ybarra) у себя в микроблоге прояснил статус русской локализации условно-бесплатного ролевого экшена Diablo Immortal в связи с ситуацией вокруг выхода игры в России.

Источник изображения: Blizzard Entertainment

Источник изображения: Blizzard Entertainment

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что из-за введённых Activision Blizzard ограничений Diablo Immortal на территории России не будет доступна ни для скачивания, ни для запуска.

Игроки забеспокоились, что в связи с этим Diablo Immortal лишится заявленной для неё русской локализации (упоминание перевода со страницы в магазине Blizzard уже пропало), однако это не так.

Источник изображения: Twitter (Mike Ybarra)

Источник изображения: Twitter (Mike Ybarra)

Как Ибарра заверил одного из фанатов, русский будет одной из языковых опций Diablo Immortal. В каком виде представлена локализация в проекте, руководитель не уточнил. Датамайнеры обнаружили в файлах игры только текстовый перевод.

Diablo Immortal выйдет 2 июня на iOS и Android. На ПК (Battle.net) в этот день начнётся открытая «бета». Обещают кроссплей и перенос прогресса как между платформами, так и в полную версию по окончании тестирования.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Игры для Android, Игры для iOS,
Теги: diablo immortal, blizzard entertainment, ролевой экшен
diablo immortal, blizzard entertainment, ролевой экшен
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