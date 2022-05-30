Создатели первых Life is Strange намекают на завтрашний анонс

Независимая французская студия Dontnod Entertainment, наиболее известная по первым двум частям приключенческой франшизы Life is Strange, намекнула на скорые новости о своём будущем.

Уже завтра, 31 мая, Dontnod Entertainment планирует поделиться новостями не известного на данный момент происхождения и оставит подсказки насчёт текущих разработок внутри студии.

«Маленькая птичка нашептала нам, что если вы вернётесь сюда завтра, то увидите новости от нас и, может быть, получите подсказки к тому, над чем мы сейчас работаем!» — гласит интригующий твит Dontnod Entertainment.

В февральском финансовом отчёте Dontnod Entertainment обмолвилась, что ведёт разработку сразу шести собственных проектов. Все из них должны поступить в продажу к 2025 году.

Известно, что одна из шести игр создаётся в партнёрстве с Focus Entertainment (издатель вампирского экшена Vampyr от Dontnod). Другой проект — дебютный для основанного в 2020 году монреальского подразделения.