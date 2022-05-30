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Российская Caviar выпустила эксклюзивные Apple Watch 7 в корпусах из белой бронзы, золота и титана

Apple не выпускала смарт-часы с золотым покрытием со времён оригинальных Apple Watch Edition, отдавая предпочтение в более дорогих моделях керамике и титану. Однако это упущение неустанно исправляет российский бренд Caviar, анонсировавший теперь коллекцию умных часов Apple Watch 7 в драгоценной отделке.

Источник изображения: Caviar

Источник изображения: Caviar

Облик младшей модели Night Moon навеян классическими формами в современном переосмыслении художников. Корпус выполнен из белой бронзы с растительным орнаментом. Дополнением к нему стал чёрный кожаный ремешок из натуральной кожи крокодила. В продажу поступит 99 экземпляров Night Moon по цене 169 тыс. рублей.

Корпус самой дорогой модели серии Gold Moon выполнен из 18-каратного золота и дополняется рельефным орнаментом, вдохновлённый работами Густава Янга, гравёра XIX века, занимавшегося созданием коллекционных пистолетов. Ремешок коричневого цвета выполнен из натуральной кожи крокодила. Caviar выпустит всего восемь экземпляров Gold Moon по цене 1 млн 399 тыс. рублей.

В коллекцию также вошли модели Golden Rivets и Dark Rivets, которые могут похвастаться более индустриальным внешним видом. Обе модели выполнены в титановом корпусе с чёрным PVD-покрытием. Эту модель Caviar оценила в 189 тыс. рублей.

Коллекция дополняется ещё несколькими моделями в титановом корпусе по цене от 179 тыс. рублей.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: apple watch 7, caviar, смарт-часы
apple watch 7, caviar, смарт-часы
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