Инженерный образец грядущего смартфона Google Pixel 7 уже появился на eBay

Компания Google уже анонсировала подготовку флагманских смартфонов Pixel 7, и пообещала их выпустить позже в этом году. Работа над новинками идёт полным ходом и даже случаются утечки. Об этом свидетельствует появление на площадке интернет-аукционов eBay инженерного образца Pixel 7.

Человек, который продаёт прототип Pixel 7, оценил устройство в скромные $510. За эту цену покупатель получит смартфон с накопителем на 128 Гбайт в цвете Stormy Black. Судя по опубликованным изображениям, устройство полностью функционально.

В описании сказано, что аппарат работает под управлением Android 13 и имеет в оснащении набор фирменных приложений. IMEI устройства не значится в чёрных списках, а само устройство разблокировано — поддерживает SIM-карты любых операторов.

Конечно, вряд ли прототип Pixel 7 привлечёт много внимания. Поскольку речь идёт об инженерном образце, в случае необходимости Google может удалённо заблокировать его. В этом случае смартфон превратится в «кирпич» и будет абсолютно бесполезен. При этом появление полнофункционального Pixel 7 на eBay может говорить о том, что разработка смартфона подходит к завершению.

Любопытно, что при внимательном рассмотрении приложенных к лоту изображений можно увидеть, что продавец делает снимки Pixel 7 на камеру Pixel 7 Pro (это видно в отражении на корпусе смартфона на одном из снимков). При этом более производительная модель серии среди лотов на eBay замечена не была.