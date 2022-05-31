Персональные данные курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club утекли в Сеть

В интернете опубликованы две базы данных, содержащие персональную информацию курьеров сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Речь идёт о ФИО курьеров, их телефонных номерах и адресах электронных почтовых ящиков. Информация об этом появилась в Telegram-канале сервиса разведки утечек и мониторинга даркнета Data Leakage & Breach Intelligence.

Согласно имеющимся данным, в базе с данными сотрудников «Яндекс.Еды» содержится 700 022 строки с ФИО курьеров, хешированными паролями, номерами телефонов (в общей сложности 585 298 номеров). В файле Delivery Club содержится 521 500 строк с ФИО курьеров, номерами телефонов (132 742 номера) и адресами электронных почтовых ящиков (131 695 адресов).

В Delivery Club сообщили, что в настоящее время служба занимается проверкой подлинности базы и актуальности опубликованных данных. В «Яндексе» сообщили, что опубликованные данные курьеров являются следствием утечки, о которой стало известно 1 марта. Новых утечек, по словам «Яндекса» не было.

«Наша служба безопасности изучила фрагмент опубликованной базы и подтвердила, что данные о партнёрах, которые доставляют заказы, оказалась в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах. Новых инцидентов мы не фиксировали. С того момента все системы "Яндекс.Еды" прошли многоуровневый аудит безопасности, ужесточены политики хранения данных, ограничено число сотрудников, которые имеют доступ к чувствительной информации. Злоумышленники не смогут получить доступ к аккаунтам курьеров, хэши паролей из утечки относятся к деактивированному приложению, которое давно не используется», — сообщил представитель компании.

Напомним, 1 марта сервис «Яндекс.Еда» объявил об утечке пользовательских данных, включая номера телефонов клиентов и данные о заказах. Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Яндекс.Еды», а пострадавшие клиенты подали коллективный иск против компании.