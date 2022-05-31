3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Персональные данные курьеров «Яндекс.Еды...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Персональные данные курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club утекли в Сеть

В интернете опубликованы две базы данных, содержащие персональную информацию курьеров сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Речь идёт о ФИО курьеров, их телефонных номерах и адресах электронных почтовых ящиков. Информация об этом появилась в Telegram-канале сервиса разведки утечек и мониторинга даркнета Data Leakage & Breach Intelligence.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Согласно имеющимся данным, в базе с данными сотрудников «Яндекс.Еды» содержится 700 022 строки с ФИО курьеров, хешированными паролями, номерами телефонов (в общей сложности 585 298 номеров). В файле Delivery Club содержится 521 500 строк с ФИО курьеров, номерами телефонов (132 742 номера) и адресами электронных почтовых ящиков (131 695 адресов).

В Delivery Club сообщили, что в настоящее время служба занимается проверкой подлинности базы и актуальности опубликованных данных. В «Яндексе» сообщили, что опубликованные данные курьеров являются следствием утечки, о которой стало известно 1 марта. Новых утечек, по словам «Яндекса» не было.

Источник изображения: Telegram

Источник изображения: Telegram

«Наша служба безопасности изучила фрагмент опубликованной базы и подтвердила, что данные о партнёрах, которые доставляют заказы, оказалась в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах. Новых инцидентов мы не фиксировали. С того момента все системы "Яндекс.Еды" прошли многоуровневый аудит безопасности, ужесточены политики хранения данных, ограничено число сотрудников, которые имеют доступ к чувствительной информации. Злоумышленники не смогут получить доступ к аккаунтам курьеров, хэши паролей из утечки относятся к деактивированному приложению, которое давно не используется», — сообщил представитель компании.

Напомним, 1 марта сервис «Яндекс.Еда» объявил об утечке пользовательских данных, включая номера телефонов клиентов и данные о заказах. Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Яндекс.Еды», а пострадавшие клиенты подали коллективный иск против компании.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Минцифры подготовило законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечку данных
За несколько месяцев в Сеть утекли данные более 8 млн пользователей сервисов доставки еды
В Delivery Club обнаружена утечка данных о заказах пользователей
Члены хакерской группировки Lapsus$ до ареста успели провести успешную атаку против T-Mobile
В открытом доступе обнаружены 400 тысяч баз данных
В работе сервисов «1С» наблюдаются сбои из-за DDoS-атак
Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: утечка данных, яндекс.еда, delivery club
утечка данных, яндекс.еда, delivery club
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 46
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 24
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 3
V Rising — из гроба в князи. Предварительный обзор 2

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Флагманский седан Genesis G90 в автоматическом режиме сможет передвигаться со скоростью не более 60 км/ч
Студия-разработчик Euro Truck Simulator 2 «решила воздержаться» от выпуска дополнения «Сердце России»
Назад в будущее: DeLorean показала футуристический электрокар Alpha5
Процессоры «Эльбрус» теперь хотят выпускать в Зеленограде вместо Тайваня
Представлены смартфоны Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+ на мощных чипах MediaTek и с новейшими камерами Sony
Релиз AlmaLinux 9 — улучшения безопасности и OpenSSL 3 12 мин.
Создатели первых Life is Strange намекают на завтрашний анонс 3 ч.
Видео: новый трейлер консольного издания SpellForce 3 Reforced посвятили основным особенностям игры 3 ч.
Diablo Immortal не станут лишать перевода на русский язык 5 ч.
Слухи: в июньскую подборку для подписчиков PlayStation Plus войдёт пока ещё новейшая God of War 6 ч.
К 2025 году Sony перестанет выпускать игры для PlayStation 4 8 ч.
Не договорила: использование продуктов Microsoft в AWS или Google Cloud по-прежнему будет дороже, чем в Azure 8 ч.
Netflix подтвердила отключение своего сервиса в России 9 ч.
Исследование: браузер Chrome пропускает 75 % фишинговых сайтов 10 ч.
Приставы взыщут с Google и Meta ещё 17 млн рублей штрафов 10 ч.
HPE и SiPearl займутся совместной разработкой HPC-решений с использованием европейских Arm-процессоров 30 мин.
«Аэродиск» анонсировала новые СХД серии «Восток» на российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал» 52 мин.
Инженерный образец грядущего смартфона Google Pixel 7 уже появился на eBay 2 ч.
Российская Caviar выпустила эксклюзивные Apple Watch 7 в корпусах из белой бронзы, золота и титана 2 ч.
NVIDIA хочет объединить классические и квантовые компьютеры — нужны быстрый интерфейс и удобная модель программирования 2 ч.
Анонсирован Venado, ещё один суперкомпьютер на базе Arm-чипов NVIDIA Grace и Grace Hopper 5 ч.
NVIDIA отложила релиз GeForce GTX 1630 до 15 июня — память новинки будет медленнее, чем у GTX 1050 Ti 7 ч.
Карты российских банков могут начать выпускать из китайских заготовок 8 ч.
Татарстан столкнулся с дефицитом оборудования для расширения сетей 4G 9 ч.
Слухи: массовое производство VR-гарнитур PlayStation VR2 начнётся уже в этом году, но выйдут они в следующем 9 ч.