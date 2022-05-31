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Разработчики файтинга DNF Duel представили многопользовательские режимы

Издательство Nexon совместно с Neople, Arc System Works (Guilty Gear Strive) и Eighting продолжает раскрывать режимы своего аниме-файтинга DNF Duel. Новый трейлер посвящён многопользовательским развлечениям.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Как стало известно, мультиплеерный режим DNF Duel включает четыре компонента: «Рейтинговый матч», «Рейтинг» (меняется в зависимости от успехов в матче), профиль игрока (с выбором аватара и статистикой) и библиотека повторов.

Помимо прочего, комментаторы под роликом обратили внимание, что в сегменте с профилем игрока можно углядеть имя не представленного пока персонажа — специалиста по тяжёлому вооружению по прозвищу Лаунчер.

Ранее создатели DNF Duel уже показали тренировочные режимы (тренировка и обучение) и однопользовательские («Свободный бой», «Аркада», «Выживание»), а также «Сюжет» (история, галерея и глоссарий).

DNF Duel поступит в продажу 28 июня для PC (Steam), PS4 и PS5. Проект представляет собой ответвление от условно-бесплатного ролевого экшена Dungeon Fighter Online, из которого в новую игру перекочевали антураж и архетипы бойцов.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, PlayStation,
Теги: dnf duel, neople, arc system works, eighting, nexon, файтинг
dnf duel, neople, arc system works, eighting, nexon, файтинг
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