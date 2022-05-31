Стоимость отечественных решений для обеспечения кибербезопасности выросла более чем на 20 %

Каждая пятая российская компания столкнулась с ростом стоимости отечественных решений для обеспечения кибербезопасности. Кроме того, почти половина заказчиков сообщила о задержках поставок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования компании «Ростелеком-Солар», которое посвящено переходу российских компаний на отечественные решения в сфере информационной безопасности.

По данным проведённого опроса, в котором приняли участие представители более 100 организаций коммерческого и государственного секторов, 58 % заказчиков столкнулись с ростом цен на российские средства защиты более чем на 20 % в период с марта этого года. В это же время 46 % респондентов сообщили о задержках поставок, 9 % — о значительном увеличении сроков, 8 % — об отказе поставщиков гарантировать сроки.

В сообщении сказано, что 84 % заказчиков намерены перейти на российские средства защиты, такие как антивирусное программное обеспечение, VPN-шлюзы, системы защиты веб-приложений, и другие, в 2023 году. На данный момент у 51 % коммерческих компаний доля отечественного ИБ-софта не превышает 15 %. При этом в госсекторе 33 % организаций уже нарастили долю присутствия отечественных ИБ-продуктов до 60 %.

Напомним, после обострения ситуации на Украине в конце февраля многие иностранные разработчики софтверных продуктов ушли с российского рынка и прекратили поддерживать свои решения. Что касается поставщиков софта для ИБ-безопасности, то среди крупных компаний, ушедших с отечественного рынка, можно выделить IBM, Cisco, Fortinet, Microsoft, Norton, Avast и др.

Увеличение стоимости ИБ-продуктов можно объяснить уходом с российского рынка поставщиков оборудования. Дело в том, что решения для обеспечения кибербезопасности обычно представляют собой программно-аппаратный комплекс или софтверный продукт, для обеспечения работы которого всё равно нужны вычислительные мощности, такие как серверы и системы хранения данных. Для собираемых в России аппаратных платформ также требуются иностранные компоненты, поставки которых существенно осложнились за последние месяцы.