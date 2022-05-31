FromSoftware незаметно упростила некоторых парных боссов в Elden Ring

Блогер и датамайнер Illusory Wall в недавнем видео на своём YouTube-канале рассказал о некоторых незадокументированных изменениях из последних патчей для ролевого экшена с открытым миром Elden Ring от FromSoftware.

Как заметил Illusory Wall, апрельское обновление 1.04, помимо прочего, упростило некоторые (Двое из божественной кожи и Горгульи остались без изменений) битвы с участием двух и трёх боссов одновременно.

Теперь в некоторых групповых схватках присутствует лишь один основной атакующий игрока противник, тогда как другой/другие действуют более пассивно. Что именно это за поединки, Illusory Wall перечислил в видео (на 11:43).

FromSoftware также незаметно расширила радиус обнаружения Бока, обезопасила приземление возле некоторых духовных источников, ослабила босса в Кристальном туннеле Селлии и снизила урон от колесниц в катакомбах.

Elden Ring дебютировала 25 февраля на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. По сюжету игрокам в роли «погасшего» предстоит отвоевать Междуземье у шестерых полубогов и стать новым правителем Элден.