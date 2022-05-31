3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Китайские производители оперативной памя...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайские производители оперативной памяти отстают от корейских конкурентов на 5 лет

В отличие от сферы производства твердотельной памяти типа 3D NAND, в которой китайская компания YMTC отстаёт от мировых лидеров буквально на одно поколение, производство микросхем памяти типа DRAM даётся китайским компаниям с большим трудом. По оценкам южнокорейских экспертов, китайская CXMT отстаёт от корейских соперников в этой сфере на пару поколений и пять лет.

Источник изображения: SMIC

Источник изображения: SMIC

Например, как поясняет Business Korea, лидирующая в сфере производства DRAM в Китае компания CXMT заявила о готовности начать выпуск продукции по технологиям с нормами от 16 до 17 нм в текущем году, тогда как корейские SK hynix и Samsung Electronics в сопоставимые сроки собираются перейти на использование 12-нм и 13-нм технологий в сочетании с EUV-литографией. Каждое поколение литографических технологий в сфере производства микросхем памяти отделено от предыдущего примерно двумя или двумя с половиной годами, поэтому китайские производители DRAM отстают от корейских коллег примерно на пять лет, как считают эксперты.

Та же CXMT, по их данным, страдает от низкого уровня выхода годной продукции. Даже освоив выпуск памяти по 19-нм и 18-нм технологиям в 2019 году, сейчас она получает лишь три четверти годных чипов с кремниевой пластины. В последующем поколении уровень выхода годной продукции CXMT не превышает 40 %. Доля компании на мировом рынке в результате не превышает одного процента. По мнению корейских аналитиков, китайская отрасль по производству микросхем памяти не сможет столь же резко поравняться с зарубежными конкурентами, как это произошло в сфере производства дисплеев.

Отставание в сфере технологий выпуска твердотельной памяти у китайских компаний заметно меньше, но всё равно достигает пары лет. Корейские компании собираются наладить массовый выпуск микросхем 3D NAND с количеством слоёв более 200 штук к концу этого или началу следующего года, а китайская YMTC вряд ли сможет сделать это ранее 2024 года. От дальнейшего сближения YMTC с корейскими конкурентами компанию может удержать введение специфических санкций со стороны США, но пока этот фактор не ограничивает развитие данного сегмента китайской промышленности.

В сегменте контрактного производства более сложных микросхем Китай отстаёт от Южной Кореи примерно на пять лет. Samsung Electronics уже может выпускать для своих клиентов 5-нм и 4-нм изделия, а китайская SMIC не продвинулась далее 14 нм — во многом из-за американских санкций, к слову. Дальнейшее освоение передовой литографии без перехода на сверхжёсткое ультрафиолетовое излучение (EUV) представляется затруднительным, но здесь как раз и вступают в силу санкции США против SMIC.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайская YMTC начала рассылать образцы 192-слойных чипов флеш-памяти 3D NAND
Отец-основатель производства национальной китайской памяти NAND спасен от банкротства — и снова полный вперёд
В Китае свернули два грандиозных проекта по созданию заводов оперативной и флеш-памяти
Испания готова развернуть на своей территории выпуск чипов как по технологии 5 нм, так и более совершенным
Локдауны в Китае могут сорвать запуск iPhone 14 в намеченные сроки — партнёры Apple не успеют наладить производство
Samsung SDI и Stellantis построят в штате Индиана предприятие по выпуску тяговых аккумуляторов
Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: ymtc, cxmt, китайские производители, полупроводники, производство микросхем
ymtc, cxmt, китайские производители, полупроводники, производство микросхем
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 62
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 26
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 10
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Роскосмос» начал готовить к запуску первый модуль российской орбитальной станции
«Почта России» установила более 650 российских серверов YADRO и «Аквариус» стоимостью почти 1,7 млрд руб.
Автопроизводители начали сталкиваться с дефицитом электропроводки — это может ускорить переход на выпуск электромобилей
Студия-разработчик Euro Truck Simulator 2 «решила воздержаться» от выпуска дополнения «Сердце России»
«Аэродиск» анонсировала новые СХД серии «Восток» на российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал»
«АВТОВАЗ» возьмёт на вооружение облачные технологии VK Cloud Solutions 21 мин.
Роскомнадзор отрицает информацию о замедлении трафика YouTube 2 ч.
Broadcom хочет отбить расходы на покупку VMware переводом продуктов на подписочную модель 2 ч.
Больше никаких повторов: разработчики Valorant улучшили систему подбора карт 2 ч.
Новое исследование показало предпочтения аудитории мобильных игр в России 2 ч.
Свежие новости о ролевом экшене Star Ocean: The Divine Force задержатся до конца июня 3 ч.
Два дня в год — столько времени офисные сотрудники тратят на разбор нежелательной почты 3 ч.
Дизельпанковая стратегия Iron Harvest получит обновление про сражение за мировое господство 4 ч.
Файтинг Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown получит дополнение с костюмами, музыкой и интерфейсом из Tekken 7 4 ч.
Видео: способности главной героини и развитие призывателей демонов в новом выпуске руководства по Soul Hackers 2 5 ч.
Учёные обнаружили в карликовых галактиках «кладезь» чёрных дыр 38 мин.
Microsoft выпустит доступный ноутбук Surface Laptop Go 2 на процессоре Intel Tiger Lake и Windows 11 2 ч.
Apple вряд ли анонсирует AR/VR-гарнитуру на конференции WWDC 2022 2 ч.
Минцифры анонсировало появление в России Центра сборки систем хранения данных 2 ч.
Micron начнёт переход на EUV-литографию для производства памяти DRAM к концу 2022 года 3 ч.
Sharkoon представила ПК-корпус TK5M RGB с четырьмя вентиляторами 3 ч.
Qualcomm готова стать акционером Arm, если найдутся компаньоны 3 ч.
Британским автопроизводителям будет сложно полагаться на локальный выпуск батарей для электромобилей 5 ч.
Minisforum показала неттоп с чипом AMD Ryzen 9 6900HX и графикой Radeon RX 6650M 5 ч.
XPG представила ПК-корпус Valor Air с хорошей вентиляцией 5 ч.