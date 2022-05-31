Китайские производители оперативной памяти отстают от корейских конкурентов на 5 лет

В отличие от сферы производства твердотельной памяти типа 3D NAND, в которой китайская компания YMTC отстаёт от мировых лидеров буквально на одно поколение, производство микросхем памяти типа DRAM даётся китайским компаниям с большим трудом. По оценкам южнокорейских экспертов, китайская CXMT отстаёт от корейских соперников в этой сфере на пару поколений и пять лет.

Например, как поясняет Business Korea, лидирующая в сфере производства DRAM в Китае компания CXMT заявила о готовности начать выпуск продукции по технологиям с нормами от 16 до 17 нм в текущем году, тогда как корейские SK hynix и Samsung Electronics в сопоставимые сроки собираются перейти на использование 12-нм и 13-нм технологий в сочетании с EUV-литографией. Каждое поколение литографических технологий в сфере производства микросхем памяти отделено от предыдущего примерно двумя или двумя с половиной годами, поэтому китайские производители DRAM отстают от корейских коллег примерно на пять лет, как считают эксперты.

Та же CXMT, по их данным, страдает от низкого уровня выхода годной продукции. Даже освоив выпуск памяти по 19-нм и 18-нм технологиям в 2019 году, сейчас она получает лишь три четверти годных чипов с кремниевой пластины. В последующем поколении уровень выхода годной продукции CXMT не превышает 40 %. Доля компании на мировом рынке в результате не превышает одного процента. По мнению корейских аналитиков, китайская отрасль по производству микросхем памяти не сможет столь же резко поравняться с зарубежными конкурентами, как это произошло в сфере производства дисплеев.

Отставание в сфере технологий выпуска твердотельной памяти у китайских компаний заметно меньше, но всё равно достигает пары лет. Корейские компании собираются наладить массовый выпуск микросхем 3D NAND с количеством слоёв более 200 штук к концу этого или началу следующего года, а китайская YMTC вряд ли сможет сделать это ранее 2024 года. От дальнейшего сближения YMTC с корейскими конкурентами компанию может удержать введение специфических санкций со стороны США, но пока этот фактор не ограничивает развитие данного сегмента китайской промышленности.

В сегменте контрактного производства более сложных микросхем Китай отстаёт от Южной Кореи примерно на пять лет. Samsung Electronics уже может выпускать для своих клиентов 5-нм и 4-нм изделия, а китайская SMIC не продвинулась далее 14 нм — во многом из-за американских санкций, к слову. Дальнейшее освоение передовой литографии без перехода на сверхжёсткое ультрафиолетовое излучение (EUV) представляется затруднительным, но здесь как раз и вступают в силу санкции США против SMIC.