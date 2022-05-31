Minisforum показала неттоп с чипом AMD Ryzen 9 6900HX и графикой Radeon RX 6650M

Не так давно компания Minisforum анонсировала настольный компьютер небольшого форм-фактора HX90G — первый в мире неттоп с дискретной графикой AMD Radeon RX 6000. А теперь компания сообщила о подготовке новых устройств семейства HX90G.

Покупатели смогут выбирать между версиями мини-компьютера с процессорами AMD Ryzen 9 5900HX и Ryzen 9 6900HX. Оба имеют по восемь ядер, только в первом случае это Zen 3, а во втором — Zen 3+. Кроме того, будут доступны модификации с чипами серии Intel Alder Lake, но какими именно — не уточняется.

Новинка получит дискретный графический ускоритель Radeon RX 6650M. Он будет впаян на системную плату, так что выполнить апгрейд не удастся.

Говорится о применении эффективной системы охлаждения с радиатором, двумя вентиляторами и семью тепловыми трубками, четыре из которых охватывают область графического процессора. Кроме того, применяется термоинтерфейс типа «жидкий металл».

В оснащение неттопа войдёт блок питания мощностью 260 Вт. Объём корпуса составит приблизительно 2,8 литра. Информации об ориентировочной цене и сроках начала продаж на данный момент нет.