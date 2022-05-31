3DNews Новости Software PlayStation Файтинг Virtua Fighter 5: Ultimate Showd...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Файтинг Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown получит дополнение с костюмами, музыкой и интерфейсом из Tekken 7

Издательство Sega и разработчики из Ryu Ga Gotoku Studio объявили, что к Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown скоро выйдет дополнение с набором предметов по мотивам файтинга Tekken 7 от Bandai Namco Entertainment.

Источник изображения: Sega

Источник изображения: Sega

Как стало известно, Tekken 7 Collaboration Pack (так называется набор) включает 19 костюмов персонажей, 20 музыкальных композиций, «боевой» интерфейс из Tekken 7, а также два тематических титула.

Комплект Tekken 7 Collaboration Pack поступит в продажу уже завтра, 1 июня текущего года, для пока что единственной целевой платформы Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — консоли PlayStation 4.

В комментариях под объявлением и трейлером некоторые пользователи высказывают недовольство тем, что первое за целый год обновление для Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown направлено не на улучшение игры.

Напомним, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown представляет собой ремастер оригинальной Virtua Fighter 5 с графикой на основе движка Dragon Engine (серия Yakuza, Judgment) и рядом дополнительных функций и нововведений.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Пожалуйста, остановитесь»: режиссёр Tekken 7 остался впечатлён модификацией, которая добавляет в файтинг персонажей из Elden Ring
Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown продалась лучше ожидаемого и открыла дорогу следующей части
К Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown выпустили дополнение с интерфейсом и моделями персонажей из первой части
Видео: участники фракции «Лестерский альянс» в новом геймплейном трейлере Fire Emblem Warriors: Three Hopes
Файтинг JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle в сентябре получит расширенное переиздание
State of Play вернётся на следующей неделе с новостями об играх для PS VR2 и не только
Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Анонс, Моды, патчи, дополнения, PlayStation,
Теги: virtua fighter 5: ultimate showdown, ryu ga gotoku studio, sega, tekken 7, bandai namco entertainment, файтинг
virtua fighter 5: ultimate showdown, ryu ga gotoku studio, sega, tekken 7, bandai namco entertainment, файтинг
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 56
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 26
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 7
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Назад в будущее: DeLorean показала футуристический электрокар Alpha5
Minisforum показала неттоп с чипом AMD Ryzen 9 6900HX и графикой Radeon RX 6650M
XPG представила ПК-корпус Valor Air с хорошей вентиляцией
«Аэродиск» анонсировала новые СХД серии «Восток» на российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал»
Автопроизводители начали сталкиваться с дефицитом электропроводки — это может ускорить переход на выпуск электромобилей
Дизельпанковая стратегия Iron Harvest получит обновление про сражение за мировое господство 20 мин.
Файтинг Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown получит дополнение с костюмами, музыкой и интерфейсом из Tekken 7 25 мин.
Видео: способности главной героини и развитие призывателей демонов в новом выпуске руководства по Soul Hackers 2 2 ч.
Предприниматели предлагают смягчить требования законопроекта «О персональных данных», чтобы не навредить бизнесу 2 ч.
В ноябре Epic Games проведёт первое крупное очное соревнование по Fortnite с 2019 года 2 ч.
Авторы гротескного хоррора Scorn рассказали об оружии и отказались называть свою игру шутером 3 ч.
Ролевой долгострой Alaloth: Champions of the Four Kingdoms появится в раннем доступе летом 4 ч.
VR-версия симулятора выживания Green Hell доберётся до Steam в июне 4 ч.
FromSoftware незаметно упростила некоторых парных боссов в Elden Ring 4 ч.
Разработчики файтинга DNF Duel представили многопользовательские режимы 4 ч.
LeTV вернулась на рынок смартфонов с 75-долларовой моделью Y1 Pro, которая похожа на iPhone 13 13 мин.
Британским автопроизводителям будет сложно полагаться на локальный выпуск батарей для электромобилей 50 мин.
MSI представила монитор Optix G274RW в белом корпусе — IPS, Full HD и 170 Гц 2 ч.
Новый Wi-Fi повторитель Tenda А27 позволит легко покрыть сетью Wi-Fi 6 дом площадью до 500 кв. м 4 ч.
Foxconn рассчитывает добиться стабильности поставок электроники в следующем полугодии 6 ч.
Huawei видит перспективы в развитии энергетического бизнеса 6 ч.
Глава Intel встретился с коллегой из Samsung Electronics для обсуждения сотрудничества 8 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 12 ч.
Планшет Google Pixel Tablet получит поддержку сторонних активных стилусов 13 ч.
ИИ-суперкомпьютер HPE Champollion позволит поставить разработку новых моделей машинного обучения на поток 13 ч.