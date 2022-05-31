Файтинг Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown получит дополнение с костюмами, музыкой и интерфейсом из Tekken 7

Издательство Sega и разработчики из Ryu Ga Gotoku Studio объявили, что к Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown скоро выйдет дополнение с набором предметов по мотивам файтинга Tekken 7 от Bandai Namco Entertainment.

Как стало известно, Tekken 7 Collaboration Pack (так называется набор) включает 19 костюмов персонажей, 20 музыкальных композиций, «боевой» интерфейс из Tekken 7, а также два тематических титула.

Комплект Tekken 7 Collaboration Pack поступит в продажу уже завтра, 1 июня текущего года, для пока что единственной целевой платформы Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — консоли PlayStation 4.

В комментариях под объявлением и трейлером некоторые пользователи высказывают недовольство тем, что первое за целый год обновление для Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown направлено не на улучшение игры.

Напомним, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown представляет собой ремастер оригинальной Virtua Fighter 5 с графикой на основе движка Dragon Engine (серия Yakuza, Judgment) и рядом дополнительных функций и нововведений.