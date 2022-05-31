Дизельпанковая стратегия Iron Harvest получит обновление про сражение за мировое господство

Издательство Prime Matter (Koch Media) и студия-разработчик King Art Games анонсировали обновление для своей дизельпанковой стратегии Iron Harvest, которое добавит режим под названием World Map Campaign.

Новый режим предложит игрокам принять участие в битве за мировое господство (можно выбрать предварительно созданный сценарий или свой собственный). Сражаться придётся с противниками под управлением ИИ.

Геймплей грядущего World Map Campaign выглядит следующим образом: игрок продвигается по глобальной карте, принимает решение об участии в тех или иных битвах и увеличивает силу всей своей фракции. Разработчики заверяют, что режим удивит пользователей высоким потенциалом для повторных прохождений, но все подробности будут представлены позже.

Даты выхода у обновления для Iron Harvest пока нет. Сама стратегия вышла 1 сентября 2020 года на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store). Также 26 октября 2021 года игра поступила в продажу для PS5, Xbox Series X и S. События разворачиваются в альтернативной Европе образца 1920-х годов с шагающими боевыми машинами.