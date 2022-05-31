LeTV вернулась на рынок смартфонов с 75-долларовой моделью Y1 Pro, которая похожа на iPhone 13

Компания LeTV анонсировала смартфон начального уровня Y1 Pro, дизайн которого выполнен в стиле iPhone 13. При этом новинка будет предлагаться по цене всего от 75 долларов США.

LeTV, впоследствии переименованная в LeEco, была основана в 2014 году. Изначально она предоставляла услуги потоковой трансляции видео. Затем компания занялась выпуском телевизоров, смартфонов, умных часов и другой электроники. Увы, непродуманная стратегия и ухудшение финансового положения вынудили компанию свернуть свою деятельность. Но теперь LeTV вернулась на рынок смартфонов.

Аппарат Y1 Pro оборудован 6,54-дюймовым дисплеем формата HD+ с разрешением 720 × 1560 точек. Применён процессор Unisoc T310: он содержит четыре вычислительных ядра с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Интегрированный модем обеспечивает поддержку сетей LTE. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт.

В оснащение входят флеш-накопитель вместимостью от 32 до 256 Гбайт, слот microSD, фронтальная 5-мегапиксельная камера и двойная тыльная камера с 8-мегапиксельным основным сенсором.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Установлена операционная система Android 11.