3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... LeTV вернулась на рынок смартфонов с 75-...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

LeTV вернулась на рынок смартфонов с 75-долларовой моделью Y1 Pro, которая похожа на iPhone 13

Компания LeTV анонсировала смартфон начального уровня Y1 Pro, дизайн которого выполнен в стиле iPhone 13. При этом новинка будет предлагаться по цене всего от 75 долларов США.

Источник изображений: LeTV

Источник изображений: LeTV

LeTV, впоследствии переименованная в LeEco, была основана в 2014 году. Изначально она предоставляла услуги потоковой трансляции видео. Затем компания занялась выпуском телевизоров, смартфонов, умных часов и другой электроники. Увы, непродуманная стратегия и ухудшение финансового положения вынудили компанию свернуть свою деятельность. Но теперь LeTV вернулась на рынок смартфонов.

Аппарат Y1 Pro оборудован 6,54-дюймовым дисплеем формата HD+ с разрешением 720 × 1560 точек. Применён процессор Unisoc T310: он содержит четыре вычислительных ядра с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Интегрированный модем обеспечивает поддержку сетей LTE. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт.

В оснащение входят флеш-накопитель вместимостью от 32 до 256 Гбайт, слот microSD, фронтальная 5-мегапиксельная камера и двойная тыльная камера с 8-мегапиксельным основным сенсором.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Установлена операционная система Android 11.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлены смартфоны Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+ на мощных чипах MediaTek и с новейшими камерами Sony
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 4 получит чип Snapdragon 8+ Gen 1 и 120-Гц экран
Realme выпустит смартфон GT Neo 3T со 120-Гц экраном и чипом Snapdragon 870
Xiaomi, Oppo и Vivo сократят производство смартфонов на 20 %
OnePlus представила смартфон Nord 2T с чипом Dimensity 1300 и 80-Вт зарядкой
Tele2 подала в суд на российское представительство Nokia и намерена взыскать 478 млн рублей
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: letv, leeco, смартфон
letv, leeco, смартфон
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 56
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 26
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 7
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Назад в будущее: DeLorean показала футуристический электрокар Alpha5
Minisforum показала неттоп с чипом AMD Ryzen 9 6900HX и графикой Radeon RX 6650M
Суперкомпьютер Frontier первым в мире показал производительность выше 1 экзафлопса — он построен на AMD EPYC и Instinct
XPG представила ПК-корпус Valor Air с хорошей вентиляцией
«Аэродиск» анонсировала новые СХД серии «Восток» на российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал»
Дизельпанковая стратегия Iron Harvest получит обновление про сражение за мировое господство 8 мин.
Файтинг Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown получит дополнение с костюмами, музыкой и интерфейсом из Tekken 7 13 мин.
Видео: способности главной героини и развитие призывателей демонов в новом выпуске руководства по Soul Hackers 2 2 ч.
Предприниматели предлагают смягчить требования законопроекта «О персональных данных», чтобы не навредить бизнесу 2 ч.
В ноябре Epic Games проведёт первое крупное очное соревнование по Fortnite с 2019 года 2 ч.
Авторы гротескного хоррора Scorn рассказали об оружии и отказались называть свою игру шутером 2 ч.
Ролевой долгострой Alaloth: Champions of the Four Kingdoms появится в раннем доступе летом 3 ч.
VR-версия симулятора выживания Green Hell доберётся до Steam в июне 4 ч.
FromSoftware незаметно упростила некоторых парных боссов в Elden Ring 4 ч.
Разработчики файтинга DNF Duel представили многопользовательские режимы 4 ч.
Британским автопроизводителям будет сложно полагаться на локальный выпуск батарей для электромобилей 38 мин.
MSI представила монитор Optix G274RW в белом корпусе — IPS, Full HD и 170 Гц 2 ч.
Новый Wi-Fi повторитель Tenda А27 позволит легко покрыть сетью Wi-Fi 6 дом площадью до 500 кв. м 4 ч.
Foxconn рассчитывает добиться стабильности поставок электроники в следующем полугодии 5 ч.
Huawei видит перспективы в развитии энергетического бизнеса 6 ч.
Глава Intel встретился с коллегой из Samsung Electronics для обсуждения сотрудничества 8 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 12 ч.
Планшет Google Pixel Tablet получит поддержку сторонних активных стилусов 13 ч.
ИИ-суперкомпьютер HPE Champollion позволит поставить разработку новых моделей машинного обучения на поток 13 ч.
HPE и SiPearl займутся совместной разработкой HPC-решений с использованием европейских Arm-процессоров 13 ч.