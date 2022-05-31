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Qualcomm готова стать акционером Arm, если найдутся компаньоны

В прошлом квартале попытка SoftBank продать британского разработчика процессорных архитектур Arm компании NVIDIA потерпела неудачу, после чего активы решили вернуть на фондовый рынок, но не британский, а американский. Глава Qualcomm Криштиано Амон (Cristiano Amon) высказался в поддержку идеи выкупить Arm силами консорциума стратегических инвесторов, и в этом отношении союзником Qualcomm могла бы стать компания Intel.

Источник изображения: Qualcomm Technologies

Источник изображения: CTIA Everything Wireless

Напомним, что генеральный директор последней, Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), ранее высказывался о готовности инвестировать в активы Arm. Пока Qualcomm не рассчитывает на формирования альянса с Intel, но в целом Криштиано Амон считает, что выкуп активов Arm группой инвесторов лучше бы отвечал интересам отрасли. По крайней мере, это позволило бы добиться сохранения баланса интересов, который был бы нарушен в случае доведения сделки с NVIDIA до конца. Как известно, Qualcomm выступал против сделки между Arm и NVIDIA. По словам Амона, «в сделке должны принимать участие несколько компаний, чтобы в итоге Arm могла сохранить независимость».

До 2016 года акции Arm торговались на биржах Лондона и Нью-Йорка, но теперь SoftBank ставит перед собой цель вернуть их только на американскую фондовую площадку. Это вызывает недовольство некоторых британских политиков, считающих Arm частью национального технологического достояния. Впрочем, пока попытки британских властей влиять на ситуацию никаких результатов не принесли, а только способствовали срыву сделки с NVIDIA.

Как считает руководство Qualcomm, компании Arm удалось добиться успеха за счёт коллективных инвестиций в одноимённую экосистему. Независимость Arm, по словам Амона, имела решающее значение для успеха одноимённой архитектуры. Сейчас всё движется в сторону платформ Arm, как считает глава Qualcomm, поэтому инвестиции в активы компании должны себя оправдать и способствовать её дальнейшему развитию. Пока Криштиано Амон не обсуждал с SoftBank возможность выкупа активов Arm, поскольку руководство японской корпорации было сосредоточено на решении проблем с мятежным главой китайского подразделения Arm. Состоится ли такой разговор в ближайшее время, не уточняется.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: arm, qualcomm, softbank, финансы, акции
arm, qualcomm, softbank, финансы, акции
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