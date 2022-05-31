Новое исследование показало предпочтения аудитории мобильных игр в России

Аналитическая компания Mediascope провела исследование с целью изучения аудитории мобильных игр в России, а в публикации на своём сайте поделилась основными результатами инициативы.

Как стало известно из отчёта, самыми популярными жанрами мобильных развлечений в России являются казуальные игры (35 % от всей активности), экшены (18 %), стратегии (11 %), симуляторы и RPG (по 9 %).

Среди конкретных игр крупнейшими по охвату оказались боевая арена Brawl Stars от Supercell (пользуется спросом в основном у мужчин) и головоломка Homescapes от Playrix (у женщин) — на эти два проекта приходится 2−3 % российской мобильной аудитории в возрасте от 12 до 64 лет.

В мобильные игры играют пользователи всех возрастов и полов, из разных населённых пунктов. В молодой группе наблюдается явный перевес мужчин, но с возрастом в мобильной игровой аудитории становится заметно больше женщин.

Почти 70 % мобильных пользователей в России раз в месяц заходят хотя бы в одно игровое приложение (против семи у мобильного геймера) и около 40 % играют ежедневно почти по полтора часа в сутки.

Информация о поведении и интересах людей собиралась с помощью измерительного приложения, которое было установлено на смартфонах участников исследования (около 8 тыс. человек). Полная презентация доступна здесь.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года из-за введённых ограничений доля России в структуре потребительских расходов на мобильные игры в Восточно-Европейском регионе снизилась с 50 до 10 %.