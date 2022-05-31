Sharkoon представила ПК-корпус TK5M RGB с четырьмя вентиляторами

Компания Sharkoon пополнила семейство компьютерных корпусов моделью под названием TK5M RGB. Новинка предназначена для построения игровых систем на основе материнских плат формата Mini-ITX, Micro-ATX и ATX.

Корпус изначально оборудован системой охлаждения: три 120-мм вентилятора с RGB-подсветкой установлены на передней панели, а ещё один — на задней. Говорится о совместимости с технологиями MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, ASRock Polychrome Sync.

Внутри есть место для семи карт расширения. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 335 мм. Можно установить два накопителя формата 3,5 дюйма или пять устройств на 2,5 дюйма.

Боковая стенка TK5M RGB изготовлена из закалённого стекла и обеспечивает отличную демонстрацию установленного оборудования. На панели ввода-вывода доступны два порта USB 3.0, а также порт USB Type-C со спецификацией USB 3.2 Gen 2. Кроме того, предусмотрены стандартные гнёзда для наушников и микрофона. Габариты корпуса составляют 411 × 200 × 456 мм.