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Минцифры анонсировало появление в России Центра сборки систем хранения данных

Руководитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) Максут Шадаев сообщил о новом проекте в IT-сфере, который поможет противостоять санкциям. По его словам, в России появится Центр сборки систем хранения данных. Уже есть компании, готовые инвестировать в эту инициативу.

Источник изображения: pixabay.com / Bru-nO

Источник изображения: pixabay.com / Bru-nO

«Центр сборки и производства конечного оборудования будет перемещаться внутрь страны. У нас в этом смысле большая очередь из компаний, которые готовы инвестировать в производство, в сборку, которые готовы станки закупить», — приводит ТАСС слова господина Шадаева.

Источник изображения: pixabay.com / noelsch

Источник изображения: pixabay.com / noelsch

В сложившейся ситуации готовые изделия будет всё сложнее завозить в страну. Связано это с ухудшением логистики и повышением стоимости готового оборудования. А вот комплектующие поставлять проще, и уже в России из них можно будет собирать нужные системы.

«Завозить комплектующие будет возможно, но сборка будет осуществляться здесь», — заключил министр. Какие именно компании планируют участвовать в проекте, не уточняется.

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Рубрики: Новости Hardware, жесткие диски, системы хранения данных, интерфейсы, NAS,
Теги: хранение данных, россия, российский рынок, рынок it
хранение данных, россия, российский рынок, рынок it
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