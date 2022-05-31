Минцифры анонсировало появление в России Центра сборки систем хранения данных

Руководитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) Максут Шадаев сообщил о новом проекте в IT-сфере, который поможет противостоять санкциям. По его словам, в России появится Центр сборки систем хранения данных. Уже есть компании, готовые инвестировать в эту инициативу.

«Центр сборки и производства конечного оборудования будет перемещаться внутрь страны. У нас в этом смысле большая очередь из компаний, которые готовы инвестировать в производство, в сборку, которые готовы станки закупить», — приводит ТАСС слова господина Шадаева.

В сложившейся ситуации готовые изделия будет всё сложнее завозить в страну. Связано это с ухудшением логистики и повышением стоимости готового оборудования. А вот комплектующие поставлять проще, и уже в России из них можно будет собирать нужные системы.

«Завозить комплектующие будет возможно, но сборка будет осуществляться здесь», — заключил министр. Какие именно компании планируют участвовать в проекте, не уточняется.