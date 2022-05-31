3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки Microsoft выпустит доступный ноутбук Sur...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Microsoft выпустит доступный ноутбук Surface Laptop Go 2 на процессоре Intel Tiger Lake и Windows 11

Компания Microsoft выпустит обновлённую версию наиболее доступного из своих ноутбуков Surface Laptop Go. Устройство уже отметилось в каталоге одного из южнокорейских ретейлеров.

Источник изображений: Microsoft

Источник изображений: Microsoft

Самым значимым изменением в новинке Surface Laptop Go 2 станет новая платформа. Вместо 10-го поколения процессоров Intel Core, которые предлагались в составе оригинальной модели 2020 года, Surface Laptop Go 2 предложит процессоры Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake). В частности, ожидается модель с чипом Core i5-1135G7. Последний имеет четыре ядра с поддержкой восьми виртуальных потоков и работает в диапазоне частот от 2,4 до 4,2 ГГц.

Также в обновлённой модели будет улучшенная HD-камера. Предварительные заказы на Surface Laptop Go 2 южнокорейский ретейлер начнёт принимать со 2 июня. Таким образом, официальный анонс устройства должен состояться уже в ближайшее время. По данным различных источников, стоимость базовой версии ноутбука составит $650.

Остальные характеристики Surface Laptop Go 2 аналогичны предшественнику. Лэптоп предложит 12,4-дюймовый дисплей с соотношением сторон 3:2 и точно такой же набор внешних интерфейсов из одного USB Type-A, одного USB Type-C, одного 3,5-мм комбинированного аудиовыхода и проприетарного разъёма для зарядки. В некоторых конфигурациях также будет предлагаться сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Клавиатура обновлённой модели ноутбука не имеет подсветки. Работать новинки будет под управлением Windows 11 Home.

Южнокорейский продавец указывает, что Surface Laptop Go 2 получит как минимум 8 Гбайт оперативной и SSD объёмом 128 Гбайт. Напомним, что модель Surface Laptop Go 2020 года предлагала от 4 Гбайт ОЗУ и от 64 Гбайт постоянной памяти. Также известно, что новая модель обеспечит почти до 14 часов работы от одной разрядки.

Лэптопы Surface Laptop Go разработаны для конкуренции с ноутбуками на базе Chrome OS, которые очень популярны среди студентов многих стран.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Поставки ноутбуков сократились, а сильнее всего рухнули продажи хромбуков — на 67 %
Квартальный отчёт Microsoft: почти половину выручки принёс облачный сегмент, а Windows 11 распространяется быстрее Windows 10
Ноутбуки Microsoft Surface Laptop 5 получат мощные процессоры Intel Alder Lake и AMD Ryzen 6000U
Acer представила хромбук Acer Chromebook Spin 514 на базе Ryzen 5000C
Lenovo представила ноутбуки Yoga Slim 7i Pro и Slim 7 Pro с экраном 2.8K
HP представила пару хромбуков серии Elite высокого уровня на базе новых процессоров Intel и AMD
Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: microsoft, surface go, ноутбуки
microsoft, surface go, ноутбуки
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 62
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 26
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 10
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Почта России» установила более 650 российских серверов YADRO и «Аквариус» стоимостью почти 1,7 млрд руб.
Microsoft выпустит доступный ноутбук Surface Laptop Go 2 на процессоре Intel Tiger Lake и Windows 11
«Аэродиск» анонсировала новые СХД серии «Восток» на российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал»
«Роскосмос» начал готовить к запуску первый модуль российской орбитальной станции
Minisforum показала неттоп с чипом AMD Ryzen 9 6900HX и графикой Radeon RX 6650M
Роскомнадзор отрицает информацию о замедлении трафика YouTube 48 мин.
Broadcom хочет отбить расходы на покупку VMware переводом продуктов на подписочную модель 2 ч.
Больше никаких повторов: разработчики Valorant улучшили систему подбора карт 2 ч.
Новое исследование показало предпочтения аудитории мобильных игр в России 2 ч.
Свежие новости о ролевом экшене Star Ocean: The Divine Force задержатся до конца июня 3 ч.
Два дня в год — столько времени офисные сотрудники тратят на разбор нежелательной почты 3 ч.
Дизельпанковая стратегия Iron Harvest получит обновление про сражение за мировое господство 4 ч.
Файтинг Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown получит дополнение с костюмами, музыкой и интерфейсом из Tekken 7 4 ч.
Видео: способности главной героини и развитие призывателей демонов в новом выпуске руководства по Soul Hackers 2 5 ч.
Предприниматели предлагают смягчить требования законопроекта «О персональных данных», чтобы не навредить бизнесу 5 ч.
Учёные обнаружили в карликовых галактиках «кладезь» чёрных дыр 14 мин.
Apple вряд ли анонсирует AR/VR-гарнитуру на конференции WWDC 2022 50 мин.
Минцифры анонсировало появление в России Центра сборки систем хранения данных 2 ч.
Micron начнёт переход на EUV-литографию для производства памяти DRAM к концу 2022 года 2 ч.
Sharkoon представила ПК-корпус TK5M RGB с четырьмя вентиляторами 3 ч.
Qualcomm готова стать акционером Arm, если найдутся компаньоны 3 ч.
Британским автопроизводителям будет сложно полагаться на локальный выпуск батарей для электромобилей 4 ч.
XPG представила ПК-корпус Valor Air с хорошей вентиляцией 5 ч.
MSI представила монитор Optix G274RW в белом корпусе — IPS, Full HD и 170 Гц 5 ч.
Новый Wi-Fi повторитель Tenda А27 позволит легко покрыть сетью Wi-Fi 6 дом площадью до 500 кв. м 7 ч.