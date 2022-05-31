Microsoft выпустит доступный ноутбук Surface Laptop Go 2 на процессоре Intel Tiger Lake и Windows 11

Компания Microsoft выпустит обновлённую версию наиболее доступного из своих ноутбуков Surface Laptop Go. Устройство уже отметилось в каталоге одного из южнокорейских ретейлеров.

Самым значимым изменением в новинке Surface Laptop Go 2 станет новая платформа. Вместо 10-го поколения процессоров Intel Core, которые предлагались в составе оригинальной модели 2020 года, Surface Laptop Go 2 предложит процессоры Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake). В частности, ожидается модель с чипом Core i5-1135G7. Последний имеет четыре ядра с поддержкой восьми виртуальных потоков и работает в диапазоне частот от 2,4 до 4,2 ГГц.

Также в обновлённой модели будет улучшенная HD-камера. Предварительные заказы на Surface Laptop Go 2 южнокорейский ретейлер начнёт принимать со 2 июня. Таким образом, официальный анонс устройства должен состояться уже в ближайшее время. По данным различных источников, стоимость базовой версии ноутбука составит $650.

Остальные характеристики Surface Laptop Go 2 аналогичны предшественнику. Лэптоп предложит 12,4-дюймовый дисплей с соотношением сторон 3:2 и точно такой же набор внешних интерфейсов из одного USB Type-A, одного USB Type-C, одного 3,5-мм комбинированного аудиовыхода и проприетарного разъёма для зарядки. В некоторых конфигурациях также будет предлагаться сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Клавиатура обновлённой модели ноутбука не имеет подсветки. Работать новинки будет под управлением Windows 11 Home.

Южнокорейский продавец указывает, что Surface Laptop Go 2 получит как минимум 8 Гбайт оперативной и SSD объёмом 128 Гбайт. Напомним, что модель Surface Laptop Go 2020 года предлагала от 4 Гбайт ОЗУ и от 64 Гбайт постоянной памяти. Также известно, что новая модель обеспечит почти до 14 часов работы от одной разрядки.

Лэптопы Surface Laptop Go разработаны для конкуренции с ноутбуками на базе Chrome OS, которые очень популярны среди студентов многих стран.