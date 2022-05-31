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Роскомнадзор отрицает информацию о замедлении трафика YouTube

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) прокомментировала появившиеся в интернете сообщения о замедлении трафика популярной видеоплатформы YouTube.

Источник изображения: pixabay.com / TymonOziemblewski

Источник изображения: pixabay.com / TymonOziemblewski

Напомним, блокировку YouTube начали обсуждать в России в сложившейся ситуации: дело в том, что сервис ограничил доступ к каналам ряда российских СМИ. Ранее также появилась информация, что некоторые российские пользователи YouTube стали сталкиваться с проблемами в работе видеосервиса.

Позднее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России), несмотря на возникшие проблемы, заявило, что не намерено ограничивать доступ к платформе YouTube. Однако теперь появилась информация о замедлении трафика платформы. Впрочем, Роскомнадзор эти сведения опроверг.

Источник изображения: pixabay.com / StockSnap

Источник изображения: pixabay.com / StockSnap

«Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube. Трафик данного сервиса в России не ограничивается. В отношении издания, распространившего недостоверную и непроверенную информацию, будет проведена проверка и приняты установленные законом меры», — говорится в комментарии ведомства.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: youtube, видеосервис, россия, российский интернет, блокировка
youtube, видеосервис, россия, российский интернет, блокировка
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