Компания Philips представила два 27-дюймовых игровых монитора под названиями Momentum 27M1F5500P и Momentum 27M1F5800. Оба построены на матрицах Nano IPS и предлагают поддержку технологии AMD FreeSync Premium Pro.

Модель Philips Momentum 27M1F5500P предлагает поддержку разрешения 2560 × 1440 пикселей и частоты обновления 240 Гц. Версия Momentum 27M1F5800 имеет разрешение 3840 × 2160 пикселей и частоту обновления 144 Гц. Оба дисплея предлагают отклик в 1 мс. Максимальная яркость экранов равна 450 кд/м2. Показатель контрастности составляет 1000:1.

Для обеих новинок заявляется соответствие стандарту VESA DisplayHDR 600, а также поддержка технологии AMD FreeSync Premium Pro. Охват цветовых пространств NTSC, sRGB, Adobe RGB и DCI-P3 у дисплеев составляет 111,6, 131,9, 92,9 и 98 процентов соответственно. Точность цветопередачи — Delta E<2 (sRGB).

Модель Momentum 27M1F5500P получила два разъёма HDMI 2.0, два DisplayPort 1.4, а также один USB Type-B x 1 и четыре USB 3.2 Gen 1. Набор портов модели Momentum 27M1F5800 аналогичен, только вместо двух HDMI 2.0 здесь имеется пара портов HDMI 2.1.

Для мониторов также заявлена эргономичная поставка, позволяющая регулировать угол наклона, поворота и высоту дисплеев.

В продаже новинки должны появиться в июне. Модель Momentum 27M1F5500P компания Philips оценила в 530 британских фунтов (почти 42 тыс. рублей), а модель Momentum 27M1F5800 — на 100 британских фунтов дороже (почти 50 тыс. рублей).